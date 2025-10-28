Suscribirse

Bogotá

Bogotá hace plantón para exigir justicia por Samantha, la perrita maltratada por años: filtran video del 2018 con más agresiones

En el plantón se ve a los vecinos reclamando al presunto agresor frente a la fachada del edificio, con el fin de exigir que las autoridades actúen.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

29 de octubre de 2025, 3:45 a. m.
Quienes participaron en el plantón en Milano Park relataron a cámara que el caso no es nuevo.
En la tarde y noche de este martes, 28 de octubre, se concentraron vecinos y ciudadanos frente al edificio Milano Park, en la zona de la calle 127 con carrera 9, en Usaquén, para exigir avances en la investigación por el maltrato de una perrita golden retriever llamada Samantha.

La movilización —documentada en videos— buscó visibilizar el caso después de que se filtrara un video esta mañana en la que se veía al dueño agrediendo a su mascota. El hecho habría ocurrido —según las autoridades—, desde el pasado 24 de octubre.

Además, en X apareció un nuevo video —además del ya difundido— según los seguidores, del 2018, en el que se ve al hombre dentro de un ascensor propinando patadas a la misma perrita. En el plantón se ve a los vecinos reclamando al presunto agresor frente a la fachada del edificio para exigir que las autoridades actúen. Las publicaciones iniciales que viralizaron el caso provinieron de la cuenta pública “Colombia Oscura”; esa cuenta señala la existencia de material previo que habría sido compartido a seguidores.

Las autoridades locales intervinieron tras las denuncias ciudadanas, El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la entidad Protección Animal Bogotá informaron que la perrita identificada como Samantha, fue rescatada y trasladada a un centro de atención donde recibe valoración veterinaria y seguimiento profesional. La entidad distrital afirmó que coordinó la acción con la Policía Metropolitana y que el tenedor del animal será judicializado conforme al procedimiento en curso.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la intervención se logró gracias a denuncias y a las imágenes difundidas públicamente. Gracias a eso, Samantha está bajo custodia de las instituciones competentes y recibe atención médica; las autoridades indicaron además, que se adelantan indagaciones para determinar responsabilidades penales. Según los datos que se han revelado, el nombre del agresor es Andrés Mauricio Ariza Durán.

Ya se abrió una investigación desde la Fiscalía General para esclarecer los hechos y reunir las pruebas que permitan, si procede, la judicialización del presunto responsable.

Las conductas de maltrato animal contra animales en Colombia son investigadas conforme a la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como “seres sintientes” y tipifica el maltrato con penas que pueden abarcar privación de la libertad, multas y la inhabilidad para tenencia de animales. La aplicación concreta de sanciones dependerá de lo que se establezca en la investigación y el eventual proceso judicial.

