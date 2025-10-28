Revelan video del momento exacto del nuevo ataque sicarial que dejó dos muertos en Bogotá

En una cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto del violento ataque sicarial que dejó un saldo de dos personas muertas en el sur de la ciudad de Bogotá.

El hecho de sangre se registró sobre las 2:01 de la tarde de este martes, 28 de octubre, en la calle 57 sur con carrera 87 J del barrio Holanda, en la localidad de Bosa.

Según se puede observar en el video, el sicario se acerca a la víctima por la espalda, quien se encontraba caminando por el sector, y lo ataca sin mediar palabra.

El sujeto sale corriendo a montarse a una motocicleta que lo estaba esperando y en ese momento dos policías que estaban en el lugar disparan contra el atacante, mientras que su presunta cómplice intenta huir del lugar a pie.

Sicariato Bogotá este 28 de octubre. | Foto: Redes sociales: Pasa en Bogotá | Sr Bacca

El sicario cae abatido en el piso por uno de los uniformados, mientras que el otro policía sale a buscar a la mujer que acompañaba al sujeto y la captura metros más adelante.

Por el momento, se desconoce la identidad de esta nueva víctima, que murió tras recibir varios impactos de bala a manos del atacante fallecido, quien tampoco se ha revelado su identidad.

#Bogotá | Imágenes del ataque armado ocurrido esta tarde contra un ciudadano en el barrio Holanda de Bosa. Hubo reacción de la Policía y se dio de baja a uno de los de los delincuentes. pic.twitter.com/jsZ2R8aI7j — Periodismo Público (@periodispublico) October 29, 2025

De inmediato, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron los debidos levantamientos de los dos cuerpos que quedaron tendidos en el suelo.

La Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra realizando las debidas investigaciones donde este video será pieza clave para judicializar a la mujer que fue capturada en el lugar de los hechos por su presunta complicidad.

Las autoridades manifestaron que se encuentran en materia de inspección e investigación y que informarán a la ciudadanía más detalles del cuándo se tengan resultados.