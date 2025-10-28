Suscribirse

Bogotá

Revelan video del momento exacto del nuevo ataque sicarial que dejó dos muertos en Bogotá

El sicario de este violento hecho resultó abatido tras una reacción de la Policía.

29 de octubre de 2025, 3:04 a. m.
El hecho se registró en la localidad de Bosa.
En una cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto del violento ataque sicarial que dejó un saldo de dos personas muertas en el sur de la ciudad de Bogotá.

El hecho de sangre se registró sobre las 2:01 de la tarde de este martes, 28 de octubre, en la calle 57 sur con carrera 87 J del barrio Holanda, en la localidad de Bosa.

Según se puede observar en el video, el sicario se acerca a la víctima por la espalda, quien se encontraba caminando por el sector, y lo ataca sin mediar palabra.

El sujeto sale corriendo a montarse a una motocicleta que lo estaba esperando y en ese momento dos policías que estaban en el lugar disparan contra el atacante, mientras que su presunta cómplice intenta huir del lugar a pie.

En el hecho habrían estado involucrados Policías.
Sicariato Bogotá este 28 de octubre. | Foto: Redes sociales: Pasa en Bogotá | Sr Bacca

El sicario cae abatido en el piso por uno de los uniformados, mientras que el otro policía sale a buscar a la mujer que acompañaba al sujeto y la captura metros más adelante.

Por el momento, se desconoce la identidad de esta nueva víctima, que murió tras recibir varios impactos de bala a manos del atacante fallecido, quien tampoco se ha revelado su identidad.

De inmediato, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron los debidos levantamientos de los dos cuerpos que quedaron tendidos en el suelo.

La Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra realizando las debidas investigaciones donde este video será pieza clave para judicializar a la mujer que fue capturada en el lugar de los hechos por su presunta complicidad.

Las autoridades manifestaron que se encuentran en materia de inspección e investigación y que informarán a la ciudadanía más detalles del cuándo se tengan resultados.

Se conoció de manera preliminar que la víctima principal del ataque sicarial, presuntamente, había salido de un centro carcelario hace aproximadamente 15 días.

