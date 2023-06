Inseguridad: Robo masivo en bus del Sitp en Bogotá

La inseguridad en Bogotá es el pan de cada día. Recientemente, se conoció una denuncia hecha por una usuaria del Sistema Integrado de Transporte (Sitp), quien manifestó por medio de las redes sociales que había sido víctima de robo.

La mujer, identificada en Twitter como Valentina Benavides Atehortúa, grabó un video el pasado martes 20 de junio (día de marchas en el país), en el que se ve uno de los vehículos del Sitp (que cubría, según la joven, la ruta 18-3, cuyo destino es el centro en sentido norte-sur) y, al parecer, fue epicentro de un robo masivo.

De acuerdo con la denunciante, ella y otras mujeres fueron víctimas de un hurto al interior del mismo, y, según dijo, el conductor del bus en el que se movilizaban estaría involucrado, debido a que el hombre hizo una parada que no está contemplada en el sistema y dejó subir a cuatro sujetos.

De acuerdo con la denunciante, ella y otras mujeres fueron víctimas de un hurto al interior del mismo, y, según dijo, el conductor del bus en el que se movilizaban estaría involucrado, debido a que el hombre hizo una parada que no está contemplada en el sistema y dejó subir a cuatro sujetos. - Foto: Tomada de: @AlcaldíadeBogotá

De acuerdo con el relato hecho en video, las cuatro personas dijeron supuestamente estar perdidas y requerir ayuda, pero luego cometieron el delito, al parecer, despojando de sus pertenencias a quienes habían tomado esa ruta.

@TransMilenio @consorcioexp @PoliciaColombia @PoliciaBogota @Bogota queremos hacer una denuncia pública, el día 20 de junio de 2023 a las 8pm el conductor del bus SITP No. Z107061 con placa WDD951 dejó ingresar al bus a cuatro ladrones luego de hacer una parada no permitida pic.twitter.com/0NMzIOrNr7 — valentina benavides atehortua (@valenti23326268) June 21, 2023

En el clip se puede visualizar también que hubo presencia de las autoridades en el lugar de los hechos, sobre la Avenida Carrera Séptima, a la altura de la calle 160, en la localidad de Usaquén.

“Este señor de este bus, este es ruta 18-3, le abrió la puerta a cuatro ladrones en la calle 160 con Séptima. Sin importarle que íbamos mujeres, sin importarle que íbamos desprotegidas. Los tipos le dijeron que iban perdidos y a él no le importó y los dejó subir y ni siquiera tuvo condolencia. Este tipo es cómplice”, expresó la joven en el video que circula a través de dicha red social, en donde los internautas suelen hacer sus denuncias.

Bus de SITP moviliza a miles de pasajeros cada día - Foto: NurPhoto via Getty Images

En Twitter, la joven, escribió: “@TransMilenio @consorcioexp @PoliciaColombia @PoliciaBogota @Bogota queremos hacer una denuncia pública, el día 20 de junio de 2023 a las 8pm el conductor del bus SITP No. Z107061 con placa WDD951 dejó ingresar al bus a cuatro ladrones luego de hacer una parada no permitida”.

el SITP es foco de hurtos con frecuencia - Foto: Dadep

Nueva modalidad de robo en la vía entre Bogotá y Tunja

El pasado 10 de junio, el periodista Óscar Rueda publicó a través de la red social Twitter un video donde se evidencia lo que parece ser una nueva modalidad de robo en las vías nacionales.

El hecho se registró en la vía que comunica a la ciudad de Bogotá con Tunja. En el clip se ve cómo unos jóvenes se posan en medio de la carretera, arriesgando sus vidas, para detener vehículos y supuestamente quitarles sus pertenencias.

Conductores denuncian que en plena vía Bogotá - Tunja intentan parar vehículos para robarlos. Terrible. pic.twitter.com/3TKxqkRqKl — Óscar Rueda (@oscarmrueda) June 11, 2023

En el video se muestra cómo un camión lleno de personas se parquea en plena vía pública y varios hombres se bajan de él e intentan detener a toda costa los vehículos que transitan por allí.

Aunque fueron dos los hombres que trataron de frenar a un furgón, este último no se detuvo, e incluso aumentó la velocidad y no frenó ante los sujetos. Sin embargo, estas personas no se rindieron tan fácil y se mantuvieron en la vía esperando un nuevo vehículo al que abordar.

Según comentarios de algunos internautas, la nueva modalidad de robo consiste en parar el vehículo, luego varias personas lo rodean y obligan a que los conductores entreguen sus pertenencias, en casos extremos, podrían robar hasta el vehículo.