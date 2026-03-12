Intercambiador de la calle 72 con Caracas en Bogotá se transforma en galería de arte urbano con murales culturales en plena obra del Metro

La Alcaldía de Bogotá informó que el intercambiador vial ubicado en la calle 72 con avenida Caracas es un espacio dedicado al arte y fue construido con un diseño urbanístico que mejora la movilidad en esa parte de la ciudad, donde se están llevando a cabo obras de la primera línea del Metro.

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

El intercambiador es una estructura de ingeniería que consta de puentes, túneles o rampas para que las personas puedan cruzar entre vías en medio de una intersección complicada, en este caso, en un sector donde hay grandes obras para hacer el paso del Metro de Bogotá. Esta construcción tiene la intención de permitir movimientos más fluidos de vehículos, peatones y ciclistas, reduciendo la congestión.

Este paso está en medio de las localidades de Chapinero y de Barrios Unidos, fue erigido para mejorar la conectividad en la vía y a día de hoy cuenta con la intervención de al menos 70 artistas y grafiteros que están calcando su arte en 48 muros, de acuerdo con los detalles de la Alcaldía.

“Hay murales inspirados en las mujeres y en la niñez, símbolos de vida y futuro en nuestra ciudad“, amplía la administración distrital en un comunicado publicado este jueves, 12 de marzo. ”Con mucho color y creatividad están convirtiendo este espacio en una gran galería de arte urbano a cielo abierto“, agregó en relación a los artistas que están trabajando en el intercambiador.

Al mismo tiempo, la Alcaldía notificó que las obras de la primera línea del Metro ya superaron el 73 % de avance a finales de febrero. Días atrás, la administración de la ciudad aseguró que se finalizaron los primeros ocho kilómetros de viaducto continuo, lo que permite grandes avances para, en un par de semana, iniciar con las pruebas de los trenes.

Las obras del Metro superaron el 73 % de ejecución. Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Empresa del Metro de Bogotá (EMB) ha notificado que la primera línea contará con 16 estaciones, de las cuales ocho estarán integradas con el sistema masivo de TransMilenio y dos estarán integradas por proximidad. Al mismo tiempo, habrá 28 edificios de acceso. Se espera que la primera línea se entregue el 15 de marzo del 2028.

Este año, se estarán llevando a cabo las pruebas de los primeros trenes que llegaron en septiembre del 2025 a Colombia. La construcción de los viaductos, de los edificios y las estaciones se prevé que acabe en septiembre del 2017, cuando se inicia con seis meses de prueba para por fin abrir el servicio al público.