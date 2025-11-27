Jardín Botánico hace novedosa propuesta navideña en Bogotá; tendrá siete estaciones temáticas: conozca cuándo empieza

El jardín Botánico José Celestino Mutis anunció una programación navideña llamada Magia Natural, que abrirá al público entre el 7 y el 23 de diciembre con un recorrido iluminado, actividades culturales y siete estaciones temáticas diseñadas para fotografía y visita familiar. El horario de atención durante el evento será de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

La inauguración oficial está programada para el sábado 6 de diciembre, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., y contará con la presentación del colectivo musical CHIKANÁ, integrado por artistas como Natalia Bedoya, Ángel Lebrón e Iván Ortega.

¿Qué encontrará el visitante?

El recorrido se organiza en siete “estaciones instagrameables”, cada una con una propuesta visual y con actividades según la programación diaria: Villa Mágica del Jardín; Estación 70 años de una memoria viva; cabaña de los deseos: Plazoleta de la Fantasía Natural: El Bosque de los Regalos; Entre Nubes; y Cascada Encantada. Además, el Jardín presentará la nueva experiencia sensorial e inmersiva “Tesoros del Jardín”, que estará disponible desde diciembre.

Entradas y boletería

Las tarifas oficiales son: niños de 0 a 5 años entran gratis; de 6 a 12 años, $6.300; y mayores de 13 años. 10.000. Estos valores aplican para todo el día e incluyen el acceso a las actividades de la agenda navideña, educativa y cultural, pero no incluyen la entrada al Tropicario. La celebración cuenta con el apoyo de patrocinadores como DaviPlata, PPC y El Quye.

La administración del Jardín recomienda ropa abrigada y calzado adecuado por las condiciones climáticas de Bogotá en diciembre. También se aclara que el recorrido tiene una extensión aproximada de 1,5 kilómetros, por lo que los visitantes deben prever tiempo para completar la caminata y disfrutar las estaciones.

El ingreso de mascotas no está permitido y la tarifa no incluye el Tropicario; el Jardín señala además que, si se requiere consumir alimentos, estos puede hacerse en la plazoleta con el manejo adecuado de residuos.

La agenda prevista combina talleres, cuentería, proyecciones de cine, carnavales y presentaciones musicales, con actividades diarias que varían por estación. La inauguración con CHIKANÁ es la actividad destacada antes de la apertura al público. La experiencia “Tesoros del Jardín” busca dar voz y contexto histórico a lugares emblemáticos de sus instalaciones.