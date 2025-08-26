Joven confesó el motivo por el que asesinó a su papá y a su hermana de 7 años en una casa de Bogotá: “La había embarrado”

El 29 de julio de 2024 se vivió un momento de terror en una casa del noroccidente de Bogotá. Ese día, un adolescente mató a su padre y a su hermana de siete años. A los dos les propinó casi 200 puñaladas.

Ha pasado más de un año desde ese día, y SEMANA logró conocer el testimonio completo del agresor, quien dio varios detalles de cómo cometió el crimen.

Estos fueron algunos de los elementos que se encontraron en la escena del crimen. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Una de las cosas que más llamó la atención, además de la forma en la que lo hizo, es lo que lo llevó a tomar un cuchillo y atacar a su padre. En el expediente completo se indica que la razón principal es que el menor de edad estaba cansado de los regaños de su padre.

De hecho, el joven confirmó que estaba un poco agotado de la forma en la que trataba, en general, a toda la familia. “Cuando bajaba iba pensando en apuñalarlo, en ese momento pensé en el cuchillo”, señaló.

“Estaba estresado en cuanto al trato que nos daba a los tres, bravo, porque siempre nos hacía sufrir a mi mamá en temas de ellos, de pareja. Eso nos afectó a mí y a mi hermana, más a ellas, no me gustaba”, confesó.

El menor afirmó que nunca planeó el crimen, aunque aclaró que sabía exactamente en qué sitio debía herirlo para matarlo, ya que en las clases de biología había aprendido cuáles eran los puntos débiles en el cuerpo humano.

El menor le contó todo a los investigadores del caso. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

En un momento, según dijo, cayó en cuenta de que estaba cometiendo un error, pero tenía mucha “rabia” y, por lo mismo, continuó con el ataque. “Él me castigaba y me pegaba, entonces sentí rabia y me descontrolé, cogí el cuchillo de la cama y le pegué más puñaladas”, comentó.

“Yo no sabía si estaba muerto, sabía dónde era la puñalada, pero no sabía si estaba muerto”, agregó.

En medio de las puñaladas que le dio a su papá, su hermana de siete años se levantó y observó la escena. Ella le rogó que parara en repetidas oportunidades. Esta situación aumentó el descontrol del joven y, por ese motivo, también la atacó.

“Ella estaba ahí acostada y se levanta a llorar. (…) Ahí yo me descontrolo y voy donde ella y le pegué una puñalada en el pecho, de ahí ella se cae al piso. Ahí pienso que la había embarrado, no sabía qué hacer, yo no la quería matar (llora), yo la vi tumbada en el piso y la apuñalé más de una vez”, explicó.

Finalmente, el joven salió del cuarto y bajó al primer piso, allí se encontró con su mamá, pero las versiones de los dos son totalmente distintas. La mujer dice que su hijo le pegó y la amenazó, pero este asegura que fue ella quien lo trató mal.