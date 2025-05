“La Unidad para las Víctimas no ha dado un peso”: consejera de víctimas del Distrito por situación de los emberá en el Parque Nacional

Isabelita Mercado ha sido la cara visible del Distrito frente a la atención a la población emberá que se ha venido asentando paulatinamente dentro del Parque Nacional. Durante el último mes, un grupo de miembros de esa comunidad decidió abandonar las instalaciones de la UPI La Rioja y La Florida para instalar sus carpas y cambuches en el espacio público de la ciudad.

Ante esta situación, que ya ha vivido en varias oportunidades Bogotá, el Distrito desplegó un operativo para impedir el asentamiento y también para asegurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que, según denuncias de distintos funcionarios del distrito, estarían siendo instrumentalizados por la guardia indígena para impedir acciones de recuperación del espacio público por parte de las autoridades.

Bajo ese escenario, ayer, la directora (e) de la Unidad de Víctimas realizó fuertes declaraciones contra la gestión de Bogotá frente al manejo de la población indígena, aseguró que la ciudad había “incumplido” y que la Unidad “no tenía por qué pagar albergues”.

En entrevista con SEMANA, Isabelita Mercado explicó la verdad detrás de la relación entre el Distrito y la Unidad de Víctimas, las acciones que han realizado para proteger a la comunidad y los pasos a seguir en medio de la difícil situación de coordinación de las autoridades.

SEMANA: ¿Cómo está la situación con los emberá en el Parque Nacional?

Isabelita Mercado: De cierta forma está controlado, pero lo que sí está muy difícil es el relacionamiento con la nación y que ellos abran la puerta a la mesa de trabajo con la comunidad. Eso nos deja en una situación muy compleja porque, si la Nación no abre la puerta, esto se puede quedar eternamente ahí.

SEMANA: ¿Cómo está el relacionamiento del Distrito con la directora de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas?

I.M.: Yo creo que con ella todo ha sido mucho mejor que con los directores anteriores. Con Gloria se puede trabajar. Pero también creo que hay un tema muy desafortunado por parte de la Unidad sobre la ley y sobre las medidas que contempla la ley frente a las víctimas. Cuando ella decía que Bogotá es el primer respondiente, lo es, pero cuando hablamos de la inmediatez, cuando la víctima está recién llegada a la ciudad, porque ahí es cuando la unidad hasta ahora está evaluando si es víctima o no. Pero una vez la Unidad lo ingresa como víctima o decide que no lo es, ahí ya es competencia absoluta de la Unidad para las Víctimas; por eso incluso el alojamiento está en cabeza de ellos. Eso no me lo inventé yo, eso está en la ley. Yo creo que es un tema de desconocimiento.

SEMANA: ¿Por qué entonces aseguró Gloria Cuartas que la unidad no tiene la responsabilidad de pagarle albergues para los indígenas a Bogotá?

I.M.: Sí puede. De hecho, el componente de alojamiento hace parte de la ayuda de emergencia y transición, que está a cargo de la Unidad para las Víctimas; es que está en la ley y está pensado exclusivamente para alojamiento y alimentación.

SEMANA: ¿La Unidad para las Víctimas ha venido al Parque Nacional?

I.M.: No. Desafortunadamente, no hemos tenido presencia de la Unidad para las Víctimas ni hemos tenido respuesta por parte de la Unidad y del Ministerio del Interior sobre la mesa que la comunidad quiere que se abra; eso hasta ahorita, a las 10:30 de la mañana del 21 de mayo. De hecho, mi invitación para la directora de la unidad es que venga al parque; ella señalaba que tenían recurso para el retorno, entonces que le pongamos fecha y estamos dispuestos a trabajar de manera articulada.

SEMANA: Usted me dice que con la directora de la Unidad para las Víctimas “sí se puede trabajar”. ¿A qué se refiere?, porque me dice también que no han venido…

I.M.: Con Gloria mejoró mucho la articulación con la Unidad para las Víctimas y es, además, una relación que ha venido a ayudarnos a mejorar y recuperar la confianza de la Defensoría del Pueblo. Gloria ha buscado salidas jurídicas a unas posiciones erráticas que tenía la Unidad y hemos tenido mesas técnicas frente a eso. Por ejemplo, los albergues que está pagando el Distrito, que se suponía solo los iba a costear durante tres meses, y ya llevamos más de ocho meses, y con Gloria hemos podido hacer mesas de trabajo para buscar una forma en que la unidad pueda hacerse cargo de esos temas.

SEMANA: Pero entonces, ¿sí hay esa “voluntad” o por qué esas declaraciones tan agresivas contra Bogotá?

I.M.: Gloria ha traído un equipo bueno, pero también tiene una condición, y es que está encargada; hacer dos tareas es muy difícil. Yo creo que ella tiene una buena disposición a trabajar con nosotros y nosotros estamos listos. Lo que pasa ahí también es que Gloria no puede hacer la tarea sola. El tema de la Unidad para las Víctimas es articular, empujar, pero requiere del Ministerio de Salud, de Vivienda, del ICBF, de Invías, DPS, DNP, y si la Nación entera no se articula para cumplirle a los emberá, pues es una tarea que no se podrá realizar.

SEMANA: En las declaraciones que dio la directora, Gloria Cuartas, queda una sensación de que todo es culpa y responsabilidad de Bogotá. ¿De verdad hay intención de trabajar por parte de la Unidad?

I.M.: Esto realmente no es un problema de Bogotá y aún así hemos invertido más de 22.000 millones de pesos solo desde que llegó el alcalde Galán. Si ustedes revisan la oferta del Distrito para atender esta situación, es muy grande. Por ejemplo, la Secretaría de Educación, por primera vez en la historia, dispuso que el PAE llegara a las UPI en época de vacaciones para que los niños y niñas no se quedaran ni un solo día sin alimentación; la Secretaría de Integración Social tiene la cifra más alta de niños de esta comunidad inscritos en los centros Amar, los jardines infantiles dinamizadores para ajustar la oferta cultural, y se han adaptado las tablas nutricionales para responder al enfoque diferencial y la autonomía y la cosmovisión de esta población. Entonces, yo creo que la unidad habla del desconocimiento.

SEMANA: ¿Cuánto ha invertido la Unidad para las Víctimas en este proceso?

I.M.: Insisto, la unidad habla desde el desconocimiento porque la Unidad para las Víctimas no ha invertido un peso. De hecho, yo les preguntaría cuánto han invertido en la atención de la población emberá en Bogotá, porque realmente no ha sido nada. Creo que había dicho que 1.800 millones de pesos, desde el 2021…

SEMANA: ¿Cuál es la situación particular de los emberá aquí en Bogotá? ¿Por qué siempre llegan al Parque Nacional?

I.M.: En este momento tenemos cerca de 2.000 emberás en la ciudad que están repartidos: en la UPI Florida, donde hay cerca de 400; en La Rioja, donde puede haber cerca de 900, y en albergues del distrito donde también hay una población importante. Entre ellos, hay un grupo, más o menos el 70 por ciento, que quiere retornar a sus territorios o a otras partes del país, y hay un porcentaje pequeño que tiene la intención de la integración local, que es lo que nos corresponde a nosotros como Bogotá.

SEMANA: ¿Cómo se hace esa integración local con esta población que se quiere quedar?

I.M.: Como estamos hablando de un tema de derechos que tienen las poblaciones víctimas del conflicto, es la Unidad para las Víctimas la que tiene que entregarnos un listado de quiénes son los que se quieren quedar. Ellos son los que encabezan el proceso de recoger la intencionalidad de la población. Esa es una población que lleva entre tres y cuatro años esperando a que se dé el proceso de retorno y un poco abandonada en esos lugares.

SEMANA: ¿Por qué se salieron de las UPI para venir al parque?

I.M.: La UPI La Rioja y La Florida no eran lugares para ser habitados de manera permanente, sino transitoriamente. Cuando llegan a La Rioja, la promesa era que se quedaban solo tres meses porque la Unidad para las Víctimas iba a comenzar el proceso de retorno, pero eso nunca pasó. Hay un fallo de agosto de 2024 de un juez de tutelas que le dijo a la Unidad de Víctimas que tenía que asegurar la alimentación de toda la población de La Rioja y, en segundo lugar, una reubicación en Bogotá mientras se da el proceso de retorno y reubicación. Vamos a cumplir un año desde ese fallo y no ha pasado nada al respecto.

SEMANA: ¿Qué acciones han tomado ustedes para suplir ese vacío de la Nación?

I.M.: Lo que hemos hecho como distrito es tener una presencia permanente en esos lugares porque sabemos que hay un riesgo acentuado para niñas, niños y adolescentes. Arrancamos un PMU 24/7 en el Parque Nacional, que, más allá de identificar riesgo y prevenirlos, nos ayudó a construir confianza y a adelantar el proceso de retorno masivo que se dio el año pasado. Yo creo que ese proceso es exitoso hasta hoy porque esa población no regresó a Bogotá.

SEMANA: ¿Por qué dice que fue exitoso si la comunidad sigue aquí en el parque?

I.M.: Porque los que se fueron no han regresado. Nosotros hemos ido cinco veces a territorio de ellos porque adoptamos una postura de ser veedores y seguir acompañando a la población. Parte de las lecciones que aprendimos en el pasado fue que Bogotá los llevaba hasta sus territorios, pero no volvía a estar pendiente ni sabía qué pasaba. Nosotros ahora hemos hecho cinco visitas a territorio y estamos haciendo transferencias monetarias como apoyo a la sostenibilidad mientras los proyectos a mediano y largo plazo de la Nación arrancan.

SEMANA: Pero son proyectos de la Nación…

I.M.: Hay todo un tema de proyectos productivos, siembra, temas de agricultura; la comunidad les pide vías terciarias porque ahora mismo no tienen cómo sacar los productos. Hoy no hay cómo llegar a la zona cuatro, que es la más lejana; hay que caminar ocho horas por una trocha; entonces, frente a esos compromisos de retorno del Parque Nacional, desafortunadamente hay unos incumplimientos de la Nación y eso lo hemos visto en todas las visitas que hemos hecho a las comunidades y los derechos de petición que hemos enviado a todas las entidades.

SEMANA: Es grave la situación en esas zonas, entonces…

I.M.: Se han muerto cinco niños que salieron del parque nacional y que retornaron a sus territorios porque no tuvieron un adecuado acceso al sistema de salud; no alcanzaron a llegar al puesto de salud más cercano para que los atendieran. Las entidades llegan hasta la zona 2, que es la más cercana, pero realmente no van hasta las más lejanas. Invías se comprometió a hacer unos estudios cuando sí había la posibilidad de hacer algo más estructural; el tema de vivienda y salud ha estado quedado, entonces termina siendo un tema de incumplimientos que sí han sido sistemáticos.

SEMANA: ¿Qué está pasando con la UPI La Rioja y La Florida y por qué desde la unidad dicen que no se cumplieron los compromisos de adaptación?

I.M.: Las condiciones de La Rioja cada vez están más deterioradas y eso hay que decirlo con franqueza. Pero también hay que decir que La Rioja no se entregó en esas condiciones y es parte de la conversación también hablar de la corresponsabilidad de los adultos y de los voceros emberá, que no solo pasa por el tratamiento a los niños y niñas ni la instrumentalización que estamos viendo, sino por el manejo y los cuidados que les dan a los lugares que habitan. Ellos prácticamente destruyeron La Rioja, desbarataron las baterías de baños, destruyeron el techo para armar fogatas… Todo eso pasó.

SEMANA: ¿Será un tema cultural? ¿Una forma de las comunidades de adaptar los espacios a como era en sus territorios?

I.M.: Yo creo que puede haber un tema cultural, pero también hay un fin diferente, porque no veo qué cultural puede ser destruir una batería de baño o robarse las chapas y el cobre. Una cosa es que usen la madera para hacer fogatas y cocinar, listo, pero destruir los baños ya es otra cosa y mucho más compleja.

SEMANA: ¿Van a intervenir y reparar las UPI como pide la Unidad de Víctimas?

I.M.: Lo que pasa en La Rioja es que hay que hacer una intervención estructural por el daño que la comunidad le ha hecho a la infraestructura. Entonces necesitamos que la Unidad de Víctimas cumpla con el fallo para poder entrar a intervenir. En la Florida, el tema es un poco diferente porque ahí sí hemos podido hacer más intervenciones, como por ejemplo de acceso a agua, arreglos hidráulicos y recolección de basuras. Ahora, si ellos (los emberá) no asumen esa corresponsabilidad, es muy complicado que un lugar esté en perfectas condiciones.

SEMANA: Si la Unidad no apoya, ¿Cuál es el paso a seguir?

I.M.: El personero de Bogotá va a interponer un incidente de desacato contra la Unidad para las Víctimas por haber incumplido el fallo de tutela de 2023 y nosotros vamos a coadyuvar ese incidente porque necesitamos que la Nación cumpla al menos los fallos de tutela.

SEMANA: ¿Por qué siempre se toman el Parque Nacional?