Accidente que dejó un motociclista muerto causó monumental trancón en la carrera Séptima en Bogotá

[09:39 a.m.] #AEstaHora finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad de la carrera 7 con calle 69A. @SectorMovilidad y @BogotaTransito lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/SGH4ZxQYUA pic.twitter.com/jeKoXpfOiN

Estas son las ciudades en las que hay más muertos por accidentes de tránsito

En Colombia está sucediendo un grave y silencioso problema, principalmente en algunas ciudades y municipios del país. Todos los días hay accidentes de tránsito y, a la vista de cualquier ciudadano, no hay política de choque agresiva para erradicar o mitigar el tema .

El ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que: “En el Gobierno del Cambio, velamos por la movilidad y seguridad vial de los colombianos y las colombianas, por eso, estamos comprometidos en trabajar en estrategias conjuntas para no seguir contando personas fallecidas, porque ninguna muerte en la vía es admisible y hoy desde Yopal, le estamos apostando al trabajo de la mano con los territorios para lograr que la vía no quite más vidas en el país”.