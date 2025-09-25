Bogotá
Movilidad este jueves 25 de septiembre: conozca el estado de TransMilenio y de las principales vías de la ciudad
El suroccidente de la ciudad amaneció con tráfico denso por cuenta de un accidente en la avenida de las Américas. Este es el reporte de movilidad.
La movilidad de Bogotá amaneció este jueves 25 de septiembre con complicaciones en uno de los principales corredores viales. Un siniestro de tránsito registrado en la avenida de las Américas, frente a la estación Marsella, afectó la operación de TransMilenio en sentido occidente–oriente, generando retrasos en la circulación de los buses articulados y en el tráfico particular de la zona.
Actualización— TransMilenio (@TransMilenio) September 25, 2025
⏰#TMAhora: (7:53 a. m.)
📍Av. Américas
La congestión para la flota troncal continúa y los servicios tienen retrasos en el sentido occidente - oriente.
El paso y movilidad para los buses mejora paulatinamente. pic.twitter.com/wZySlOTEyq
De acuerdo con el reporte oficial, un vehículo particular estuvo involucrado en el choque, lo que obligó a la intervención de una grúa para retirarlo y habilitar nuevamente la vía. Mientras se adelantaban estas labores, cientos de usuarios experimentaron demoras en sus desplazamientos hacia el centro y oriente de la capital.
Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear con tiempo sus viajes y contemplar rutas alternas, mientras el sistema ajustaba su operación para normalizar la frecuencia de los servicios.
El Distrito recordó que el portal de movilidad y las cuentas oficiales de TransMilenio en redes sociales reportan en tiempo real cualquier novedad del sistema, con el fin de que los usuarios estén informados sobre desvíos, bloqueos o accidentes que afecten la operación.
Por otro lado, la medida de pico y placa en Bogotá este jueves 25 de septiembre rige así: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y, para los taxis, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.