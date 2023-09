Mujer compró queso en TransMilenio y se llevó una gran sorpresa: “No se dejen engañar”

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La venta al interior de TransMilenio está prohibida. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Así fue la estafa

“Él dio la prueba del queso y estaba super rico y suavecito, finalmente lo compré”, relató. Sin embargo, en ese momento no verificó lo que había comprado y se terminó llevando una gran sorpresa después de que llegara a su casa.

Según contó la afectada, lo que pensó que era queso, en realidad terminó siendo otra cosa muy diferente. “Lo que me vendieron como queso no sé si es una mezcla de maicena, una torta de maicena. No sé de verdad ni siquiera lo que es”, afirmó.