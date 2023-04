Ojo: choque en la salida del Portal Usme bloquea el paso en ambos sentidos y dificulta operación de TransMilenio

#TMahora (6:15 a.m.)



Se presenta un choque simple entre un bus zonal y un vehículo particular a la salida del Portal Usme. Por la novedad no tenemos paso en ambos sentidos y se presenta represamiento de flota.

Agradecemos a nuestros usuarios no bajar de las plataformas para… pic.twitter.com/dzeJpSIrf0