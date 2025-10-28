Propuesta del concejal Julián Uscátegui se hace realidad: Ecopuntos fijos buscan erradicar los botaderos ilegales en Bogotá

Bogotá contará con una red de once Ecopuntos fijos para la recolección de residuos voluminosos y materiales de construcción y demolición (RCD), una iniciativa impulsada por el concejal Julián Uscátegui y ejecutada por la UAESP con una inversión inicial de 4.000 millones de pesos.

Julián Uscátegui, concejal de Bogotá. | Foto: JOHAN TORO-semana

El proyecto busca ofrecer a los ciudadanos espacios seguros y gratuitos para disponer de elementos como escombros, muebles, colchones, tejas o madera, que suelen terminar en las calles o canales de la ciudad.

“Este acuerdo soluciona uno de los problemas ambientales más graves de la ciudad: la disposición clandestina de residuos voluminosos en calles, canales y zonas verdes. Con los Ecopuntos fijos, los bogotanos tendrán una alternativa gratuita y responsable para mantener su entorno limpio y seguro”, afirmó Julián Uscátegui, concejal de Bogotá.

Bogotá vive un desafío con la recolección de basuras. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La propuesta pretende atacar de raíz los más de 666 puntos críticos de acumulación de basuras que hoy afectan a la capital. Según Uscátegui, estos Ecopuntos “representan una solución real al problema ambiental de la disposición clandestina de residuos en el espacio público”, al tiempo que fortalecen la cultura ciudadana de limpieza y cuidado del entorno.

Los primeros puntos estarán ubicados en localidades como Engativá, San Cristóbal, Fontibón, Puente Aranda y La Candelaria, priorizando las zonas con mayores afectaciones por el manejo inadecuado de desechos. La estrategia se desarrolla en convenio con Renobo y contempla la participación de las organizaciones de recicladores de oficio registradas en el Ruor, garantizando su inclusión en los procesos de recolección, reciclaje y reutilización.

Desde el Concejo alertaron que hay decenas de puntos críticos de basuras en Bogotá. | Foto: Prensa concejal Diana Diago