Representante denunció presunto desvío de dinero de la Secretaría de Seguridad de Bogotá en administración de Claudia López

La congresista Carolina Arbeláez aseguró que, de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, se habrían perdido 633 millones de pesos que debían ser invertidos en mantenimiento de patrullas.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 4:47 p. m.
Alcaldesa Claudia López entregando el equipamiento a la Policía de Bogotá
Alcaldesa Claudia López entregando el equipamiento a la Policía de Bogotá | Foto: Alcaldía de Bogotá

La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, denunció que más de 633 millones de pesos destinados al mantenimiento de vehículos de la Policía Metropolitana se habrían perdido durante la administración de Claudia López, de acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría Distrital conocido por su equipo de trabajo.

Carolina Arbeláez Representante a la Cámara por Bogotá de Cambio Radical Bogota abril 29 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Carolina Arbeláez Representante a la Cámara | Foto: Guillermo Torres / Semana

De acuerdo con lo señalado por la representante, los hallazgos, once en total, hablan de presunta incidencia fiscal y disciplinaria y revelan un patrón de incumplimientos y pagos irregulares que comprometen directamente la capacidad operativa de la institución policial.

Entre las irregularidades más graves se destacan el pago de SOAT a vehículos sin revisión técnico-mecánica vigente, doble facturación de revisiones para un mismo automotor, y casos en los que se reportó mantenimiento para vehículos que estaban fuera de servicio.

Bogota's Secretary of Mobility organizes a disinfection campaign on taxi cabs amid the coronavirus pandemic inside the principal bus hub of Bogota in Salitre, Colombia, on July 3, 2020. The campaign targeted to taxi drivers is set to sanitize and disinfect 400 cars per day including police units amid the novel Coronavirus pandemic in Colombia. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
Patrullas de Bogotá durante la administración de Claudia López. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Este dinero se habría perdido, durante la administración de Claudia López, por negligencia y malos manejos. Estamos hablando de recursos que debían servir para cuidar a la ciudadanía, pero que lamentablemente se perdieron. Muchos de nuestros policías no tienen cómo patrullar, mientras la plata al parecer se desvía en trámites fantasmas”, señaló Arbeláez al cuestionar la falta de control sobre los contratos.

La representante cuestionó la gestión de los recursos de seguridad durante la pasada administración distrital y exigió explicaciones inmediatas: “Lo que ocurre es un claro acto de negligencia institucional. Nuestros policías merecen respeto y condiciones dignas para trabajar. No es posible que, en medio de la ola de inseguridad que enfrenta Bogotá, los vehículos permanezcan inactivos mientras se siguen girando recursos por mantenimientos que nunca se ejecutaron”, advirtió.

Posesión del Comandante General de la Policía de Bogotá , Carlos Fernando Triana Claudia López
Posesión del Comandante General de la Policía de Bogotá , Carlos Fernando Triana Claudia López | Foto: Alcaldía de Bogotá

El informe de la Contraloría deja sobre la mesa interrogantes sobre la supervisión de los contratos y el control ejercido por la Secretaría de Seguridad. Mientras tanto, el aumento de delitos sigue impactando a los ciudadanos que reclaman mayor presencia y capacidad de reacción de la fuerza pública.

Según Arbeláez, la denuncia adquiere mayor relevancia en un contexto en el que los indicadores de inseguridad en la ciudad muestran un repunte. En lo corrido de 2025, los homicidios pasaron de 642 a 676 casos, lo que representa un aumento del 5,3 por ciento. Los casos de violencia intrafamiliar se dispararon en un 20,7 por ciento, al pasar de 23.195 a 27.997, y los secuestros aumentaron de 7 a 25, un salto del 257 por ciento.

El contrato era para adquirir motos eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá. Imagen de referencia.
El contrato era para adquirir motos eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá. Imagen de referencia. | Foto: Alcaldía de Bogotá

“Esta situación no solo es un derroche inaceptable, sino una amenaza directa a la seguridad de los bogotanos. ¿Quién responde por estos hallazgos? ¿Dónde está el control y la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos?”, cuestionó la Representante a la Cámara por Bogotá.

