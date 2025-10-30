Una mujer de 23 años generó una gran angustia después de que el pasado lunes, 27 de octubre, lanzara a su bebé de apenas 10 meses al río Bogotá, a la altura del barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, occidente de la capital del país.

Afortunadamente, algunos policías estaban por el sector, fueron avisados y arriesgaron su vida para salvar a la niña. Además, la mujer también se arrojó al agua, lo que hizo mucho más complejo el rescate.

Momento de rescate de la bebé de 10 meses y su madre en aguas del río Bogotá. | Foto: Capturas de pantalla

Las autoridades lograron salvar a las dos y la protagonista del hecho fue enviada a la cárcel por el delito de tentativa de homicidio. Por su parte, la menor permanece internada en una unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar, según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La mamá de la joven habló por primera vez desde lo ocurrido, lo hizo en City Tv, y allí contó algunos detalles desconocidos de la situación. La mujer aseguró que su hija tiene problemas psiquiátricos y que desde la adolescencia los ha enfrentado.

“Cuando tenía 16 años, en el colegio siempre nos llamaban a decirnos que se desmayaba. La llevábamos al médico, pero nunca nos dieron un diagnóstico claro, nos decían que debía ir al psicólogo”, declaró.

La situación fue escalando poco a poco, de acuerdo con el relato, por los problemas que la joven mantenía con su pareja. De hecho, la mamá aseguró que hubo maltrato físico e intrafamiliar.

Esta es la mujer que lanzó a su hija al río Bogotá, despertando la angustia de quienes estaban en el sitio. | Foto: Fiscalía

“Ella misma se puso en tratamiento psicológico por los golpes y el maltrato. (…) Tenemos fotos donde la golpeaba”, comentó.

Pese a esto y a que la víctima denunció en su momento a su expareja, por lo que había una medida de protección, él la siguió llamando y buscando en repetidas oportunidades. “Hace dos años que ella venía poniendo denuncias porque él la maltrataba feo“, dijo.

Un dato que ha llamado mucho la atención y que puede ser clave dentro del caso, es que la mamá de la mujer contó un mensaje que su hija le envió a su hermana, de 13 años, poco antes de lanzar a su bebé al río.

“Le decía que iba a morir joven, y la hermanita le preguntaba por qué decía eso, ella le respondió: ‘Hermanita, eso es lo único que te puedo decir, voy a morir joven y van a descansar de mí’“, reveló.

Ante lo sucedido y la medida de aseguramiento que recibió la protagonista de este hecho, su mamá le pidió a las autoridades investigar todo a fondo y, además, que su hija reciba atención psicológica.