Suscribirse

Nación

Revelan el último mensaje que envió mujer antes de lanzarse con su hija de 10 meses al río Bogotá: habló su mamá y contó todo

La mamá de la joven se refirió a la delicada situación que vive su hija y le hizo un urgente llamado a las autoridades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
30 de octubre de 2025, 11:53 a. m.
Esta es la mujer y el momento en el que los policías lograron rescatar con vida a la niña.
Esta es la mujer y el momento en el que los policías lograron rescatar con vida a la niña. | Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: API

Una mujer de 23 años generó una gran angustia después de que el pasado lunes, 27 de octubre, lanzara a su bebé de apenas 10 meses al río Bogotá, a la altura del barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, occidente de la capital del país.

Afortunadamente, algunos policías estaban por el sector, fueron avisados y arriesgaron su vida para salvar a la niña. Además, la mujer también se arrojó al agua, lo que hizo mucho más complejo el rescate.

Momento de rescate de la bebé de 10 meses y su madre en aguas del río Bogotá.
Momento de rescate de la bebé de 10 meses y su madre en aguas del río Bogotá. | Foto: Capturas de pantalla

Las autoridades lograron salvar a las dos y la protagonista del hecho fue enviada a la cárcel por el delito de tentativa de homicidio. Por su parte, la menor permanece internada en una unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar, según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La mamá de la joven habló por primera vez desde lo ocurrido, lo hizo en City Tv, y allí contó algunos detalles desconocidos de la situación. La mujer aseguró que su hija tiene problemas psiquiátricos y que desde la adolescencia los ha enfrentado.

Contexto: Indignación en Bogotá: madre se lanza a un caño con su bebé y Policía y vecinos logran rescatarlas; todo quedó en video

“Cuando tenía 16 años, en el colegio siempre nos llamaban a decirnos que se desmayaba. La llevábamos al médico, pero nunca nos dieron un diagnóstico claro, nos decían que debía ir al psicólogo”, declaró.

La situación fue escalando poco a poco, de acuerdo con el relato, por los problemas que la joven mantenía con su pareja. De hecho, la mamá aseguró que hubo maltrato físico e intrafamiliar.

Esta es la mujer que lanzó a su hija al río Bogotá, despertando la angustia de quienes estaban en el sitio.
Esta es la mujer que lanzó a su hija al río Bogotá, despertando la angustia de quienes estaban en el sitio. | Foto: Fiscalía

“Ella misma se puso en tratamiento psicológico por los golpes y el maltrato. (…) Tenemos fotos donde la golpeaba”, comentó.

Pese a esto y a que la víctima denunció en su momento a su expareja, por lo que había una medida de protección, él la siguió llamando y buscando en repetidas oportunidades. “Hace dos años que ella venía poniendo denuncias porque él la maltrataba feo“, dijo.

Contexto: A la cárcel la mujer que lanzó a su bebé al río Bogotá: la Fiscalía le imputó tentativa de homicidio

Un dato que ha llamado mucho la atención y que puede ser clave dentro del caso, es que la mamá de la mujer contó un mensaje que su hija le envió a su hermana, de 13 años, poco antes de lanzar a su bebé al río.

“Le decía que iba a morir joven, y la hermanita le preguntaba por qué decía eso, ella le respondió: ‘Hermanita, eso es lo único que te puedo decir, voy a morir joven y van a descansar de mí’“, reveló.

Ante lo sucedido y la medida de aseguramiento que recibió la protagonista de este hecho, su mamá le pidió a las autoridades investigar todo a fondo y, además, que su hija reciba atención psicológica.

Asimismo, hizo un llamado para que la pueda ver y hablar con ella acerca de lo que ocurrido. “Desde que pasó todo está con la misma ropa, no me han dicho si ha comido ni cómo está”, señaló.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Medellín y Cali también tomaron medida por caravanas de motociclistas para celebrar Halloween: habrá multas y restricciones

2. Así confirmó el Pacto Histórico el aterrizaje de Carolina Corcho en su lista a Senado. ¿Qué pasará con María José Pizarro?

3. Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

4. Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

5. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Río Bogotámadreviolencia contra los niños

Noticias Destacadas

Bogotá, Octubre 30 de 2025. En inmediaciones del Portal Américas, integrantes del gremio de moteros realizan bloqueos intermitentes sobre la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio, en protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween.

La multa que deben pagar motociclistas por no cumplir restricción de parrillero: terror para el bolsillo en Halloween

Alcalde Carlos Fernando Galán

Alcalde Carlos Fernando Galán le envió claro mensaje a moteros que bloquean vías de Bogotá este jueves, 30 de octubre

Redacción Nación
La Secretaría de Educación defendió el proceso para la adquisición de estos equipos tras señalar que se ajustó a los requerimientos legales.

Cuatro directivos de la Secretaría de Educación en la lupa de la Personería de Bogotá por presuntas irregularidades en millonario contrato

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.