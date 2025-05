Las autoridades realizaron las investigaciones y esclarecieron que todo se trató de un ataque planeado, no un robo , como se decía en un primer momento. Detrás del crimen están la exnovia de la víctima, una adolescente de 15 años, y quien es su actual novio, un joven de 14 años.

La familia del joven no ha dejado de pelear para buscar justicia en el caso. | Foto: Redes sociales

En la audiencia, según reveló el diario El Tiempo , el joven confesó que se encargó de reducir a la víctima para que su exnovia lo apuñalara, aunque tal parece que no sabía lo que iba a pasar.

Sorpresivamente, la adolescente posteriormente lo amenazó a él: “Juliana me grita dos veces que lo coja porque si no las siguientes puñaladas me las pegaba a mí“.