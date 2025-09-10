Suscribirse

Se aproximan los vagones del primer tren del Metro de Bogotá: detalles de su llegada a la capital

Los camiones que transportan a este titán de acero están a las afuera de la capital.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 1:04 a. m.
Son tres camiones que llevan hasta la capital a este titán de acero.
Este tren recorrió varias regiones de Colombia antes de llegar a Bogotá. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @luisfelipeninom

Cada vez está más cerca la llegada de los seis vagones del primer tren del Metro de Bogotá a la capital tras su salida de Cartagena el pasado 2 de septiembre. Una caravana de cuatro camiones transportaron por más de una semana a este titán de acero que recorrió varias regiones del país antes de pisar tierra bogotana.

Por el momento, los camiones reposarán en la noche de este miércoles, 10 de septiembre, en el municipio de Siberia, en el departamento de Cundinamarca, a las afuera de Bogotá.

Su arribo a la capital se hará en la madrugada de este jueves, 11 de septiembre, para finalmente ser trasladados hasta el patio taller ubicado en la localidad de Bosa.

Este primer tren, que marca un hecho histórico para la obra del Metro de Bogotá, tiene 135 metros de longitud, 2,90 metros de ancho (mínimo) y 3,90 metros de altura.

En Bogotá, el futuro está en construcción. Somos conscientes y entendemos la frustración que generan los trancones por cuenta de las obras, pero Bogotá se está transformando como nunca antes. La gente por fin puede ver que las obras avanzan, que sus impuestos se ven y que la ciudad camina hacia el futuro”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Durante al menos nueve días, cientos de colombianos vieron pasar en sus regiones los camiones custodiados por la Policía y el Ejército, donde muchos de ellos detenían su paso para apreciar este momento memorable para Bogotá.

“Bogotá es una ciudad que uno quiere y a la que siempre le estaré agradecido, aunque no sea de allí. Ver en la vía BAQ-CTG los vagones del metro fue un motivo de alegría”, dijo un usuario de la red social de X,

Cada tren tiene la capacidad de transportar a 300 personas por vagón, lo que equivale a un total de 1.800 pasajeros. La velocidad comercial es de 42,5 km/hora en promedio, donde se espera que su operación comercial del sistema inicie en marzo de 2028.

Llegada del primer tren del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena | Foto: Guillermo Torres / Semana

