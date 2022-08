Video: conductor que atropelló a ciclista en Bogotá generó indignación

Un indignante caso quedó registrado en video y motivó el rechazo conjunto de centenares de personas en redes sociales. Las imágenes muestran cómo el conductor de un vehículo, sin importarle que había atropellado a un ciclista, lo embistió nuevamente para escapar del lugar.

Aunque los accidentes de tránsito suelen ser una constante en Bogotá, en esta ocasión, las cosas se salieron de control por cuenta de la intolerancia del infractor. El perfil de Instagram del programa Lo sé todo publicó un video en el que se observa cómo el conductor de un vehículo atentó contra la integridad de todos los ciudadanos que intentaron obstaculizar su escape después de haber atropellado a un ciclista.

Aunque en las imágenes no se ve el momento exacto en que ocurrió el accidente, sí pone en evidencia la tensa situación que se presentó después. Un vehículo color gris está detenido en mitad de la carrera 19, aparentemente, porque estrelló a un ciclista.

El biciusuario permanece en su bicicleta y con el pie atrapado entre el pedal y el bomper del vehículo. “Tengo el pie atrapado aquí. No los voy a dejar escapar. ¡Delincuentes!”, gritó esta persona.

Al mismo tiempo, varias personas rodearon el vehículo y le exigieron al conductor que se detuviera para responder por los hechos. Sin embargo, la respuesta fue otra. A los ocupantes del carro no les importó que el ciclista continuara al frente de ellos, así como otros ciudadanos. Incluso, en el lugar estaba un camarógrafo del Canal 1 registrando cada momento del indignante suceso.

En cuestión de segundos, el infractor aceleró a fondo, se llevó por delante al ciclista y emprendió la huida.

El video difundido en Instagram acumula más de mil comentarios de usuarios enfurecidos, quienes expresaron su malestar e indignación por la violenta acción de este conductor.

“¡Que se esconda mejor!!! ¡placa a la vista, rostro a la vista y el tránsito que le quite el carro y por ahí derecho el pase!”; “Qué rabia me da esto”; “Es intento de asesinato”; “Hasta cuándo tanta intolerancia”, dicen algunos de los comentarios destacados.

“Qué tristeza, a mí me pasó con un carro, me chocó mi carro por detrás. Salí insultada, amenazada, además, me chocó mi carro seis veces más para darse espacio y al final escapar !!! El tipo estaba incluso drogado !! Que impotencia”, expresó otra internauta.

No obstante, hubo otros comentarios que señalaron al ciclista como presunto responsable: “Ciclistas imprudentes en la vía, solo quería buscar problema, ellos son así se atraviesan y después se hacen las víctimas al igual que los motociclistas”, manifestó una usuaria de la red social.

Reprochable: una persona atacó a un Policía en Chía cuando le pidió una requisa

Otro acto reprochable de intolerancia ocurrió en el municipio de Chía, Cundinamarca, cuando una persona atacó indiscriminadamente a un policía cuando este le pidió una requisa.

En el video, que fue captado por Radio Chía y está circulando por las redes sociales, se ve cuando el hombre insulta al policía y le pega en su rostro en varias ocasiones, mientras que el uniformado trata de mantener la calma.

Según comentó la mujer que grabó el video, el agresor se abalanzó sobre el uniformado, quien lo acercó a su cuerpo para neutralizar sus movimientos.

Una mujer policía, al parecer auxiliar, que también se encontraba en el sitio, intentó ayudar a su compañero haciendo el uso del bolillo, pero no fue suficiente, a tal punto que la ciudadanía tuvo que intervenir.

“El oficial le estaba pidiendo una requisa, pero esta persona se le fue encima, actuó violentamente contra el oficial, fue un abuso en contra de la autoridad”, narró la mujer que grabó el video.

En su cuenta oficial de Twitter, el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, condenó los hechos: “El comportamiento de este ciudadano es inaudito, irrespetuoso y violento. No existe ninguna excusa para las agresiones y ofensas. Invito al uniformado a instaurar la respectiva denuncia contra su agresor, para que se establezcan las sanciones que contempla la Ley”.