Video | Robo en coworking Selina de Bogotá: ladrón se hizo pasar por cliente y se llevó varios computadores

La inseguridad en Bogotá no da tregua; a los asaltos masivos en diferentes restaurantes de la capital y las balaceras registradas en los últimos días, se suma la denuncia de un robo en un coworking , espacio alquilado como oficina alterna por muchas personas y compañías que no cuentan con plantas físicas para desarrollar sus labores de oficina.

Al respecto, Fernando Garzón, una de las víctimas de este hurto, le dijo a SEMANA que no encuentra explicación sobre cómo, teniendo en cuenta las medidas de seguridad del lugar, el ladrón logró ingresar y salir sin ningún problema.

“No sabemos... esa persona, sin registro, es una persona que no había estado en el coworking y solo vino a llevarse los computadores; no sabemos cómo pudo ingresar sin el token y cómo puede salir una persona con la facilidad con la que salió y los computadores en la mano y delante del celador que está ahí”, dijo Garzón.

Así mismo, él y su compañero, a quienes les robaron los dispositivos, señalaron que cuando se percataron de lo sucedido dieron aviso a los administradores del lugar, pero no recibieron ayuda ni apoyo, solo hasta que llegó la Policía, momento en el que les permitieron tener acceso a los videos de seguridad para saber qué era lo que había ocurrido.

“Cuando regreso a las 2:00 p. m. ya no encuentro mi computador y mi compañero, que llega después de mí, ve que tampoco esté el de él. Bajo a hablar con una persona de recepción para decirle que no encontraba mi computador, la persona va y hace una revisión del coworking, baja y no vuelvo a saber de ella. Cuando llega mi jefe, a él tampoco le dan razón”, agregó Forero.