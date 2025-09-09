Mientras se llevaba a cabo el partido entre la Selección Colombia y Venezuela que quedó 6 a 3, en la última jornada de Eliminatorias al Mundial 2026, los aficionados de ambos equipos se fueron a los golpes durante transmisión en pantalla grande en el centro de la ciudad de Bogotá.

Los hechos se presentaron en la noche de este martes, 9 de septiembre, en el sector de City U, donde queda ubicado un complejo residencial.

En dicho lugar, cientos de fanáticos perdieron la compostura luego de que la Tricolor dejara por fuera la Copa Mundial 2026 a la vinotinto.

“Había una gente tomando aguardiente y cuando llegó el primer gol de Venezuela empezaron a tirar cerveza también para todos lados”, contó un espectador a El Tiempo.

#ATENCIÓN. Una impresionante pelea se registra a esta hora en el centro de Bogotá, inmediaciones al CC City U. Grupo de ciudadanos venezolanos y colombianos se enfrentan violentamente tras el resultado del partido entre las dos selecciones. Vigilantes intentan controlar la riña. pic.twitter.com/uxh0GEYbIF — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 10, 2025

De acuerdo con testimonios de algunos asistentes en el lugar, varias personas estarían ingiriendo alcohol, por lo que los ánimos se alteraron tras los goles que anotaba Colombia.

“Cuando llegaron al 2-2 se puso muy tenso. Terminó el primer tiempo y, de la nada, un grupo de rappitenderos empezó a pelear entre ellos y otro grupo de personas también”, mencionó.

Lo que parecía un momento tranquilo terminó en caos tras la brutal riña que se desató en el lugar donde el testigo señaló que algunos asistentes tendrías armas blancas.

“Se empezaron a pelear durísimo, en un gol alguien tiró una botella de aguardiente que le cayó a una muchacha en los pies, yo no sé cómo no se partió”, dijo el hombre.

Y agregó: “cuando fueron a intentar sacarlo (a uno de sus amigos), alguien le mandó un cuchillazo, pero no le alcanzaron a dar y se fueron”.

En algunas grabaciones se logra ver el momento de la fuerte pelea mientras los demás aficionados le gritaban a los protagonistas de la riña que se fueran del sitio.