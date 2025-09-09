Suscribirse

Bogotá

Videos | Brutal riña en Bogotá entre hinchas de Colombia y Venezuela durante transmisión del partido de Eliminatorias al Mundial

De acuerdo con testimonios de algunos asistentes en el lugar, varios ‘rappitenderos’ habrían empezado la pelea.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 3:49 a. m.
Los hechos se presentaron en la noche de este martes, 9 de septiembre, en el sector de City U.
Los hechos se presentaron en la noche de este martes, 9 de septiembre, en el sector de City U. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @ColombiaOscura_

Mientras se llevaba a cabo el partido entre la Selección Colombia y Venezuela que quedó 6 a 3, en la última jornada de Eliminatorias al Mundial 2026, los aficionados de ambos equipos se fueron a los golpes durante transmisión en pantalla grande en el centro de la ciudad de Bogotá.

Los hechos se presentaron en la noche de este martes, 9 de septiembre, en el sector de City U, donde queda ubicado un complejo residencial.

Contexto: Los mejores memes que dejó la goleada de Colombia a Venezuela: “La arepa es colombiana”

En dicho lugar, cientos de fanáticos perdieron la compostura luego de que la Tricolor dejara por fuera la Copa Mundial 2026 a la vinotinto.

“Había una gente tomando aguardiente y cuando llegó el primer gol de Venezuela empezaron a tirar cerveza también para todos lados”, contó un espectador a El Tiempo.

De acuerdo con testimonios de algunos asistentes en el lugar, varias personas estarían ingiriendo alcohol, por lo que los ánimos se alteraron tras los goles que anotaba Colombia.

“Cuando llegaron al 2-2 se puso muy tenso. Terminó el primer tiempo y, de la nada, un grupo de rappitenderos empezó a pelear entre ellos y otro grupo de personas también”, mencionó.

Lo que parecía un momento tranquilo terminó en caos tras la brutal riña que se desató en el lugar donde el testigo señaló que algunos asistentes tendrías armas blancas.

Se empezaron a pelear durísimo, en un gol alguien tiró una botella de aguardiente que le cayó a una muchacha en los pies, yo no sé cómo no se partió”, dijo el hombre.

Y agregó: “cuando fueron a intentar sacarlo (a uno de sus amigos), alguien le mandó un cuchillazo, pero no le alcanzaron a dar y se fueron”.

En algunas grabaciones se logra ver el momento de la fuerte pelea mientras los demás aficionados le gritaban a los protagonistas de la riña que se fueran del sitio.

Por el momento, las autoridades pertinentes no se han pronunciado al respecto, aunque al parecer la violenta situación no habría dejado personas heridas. Se espera un reporte oficial de lo sucedido.

