Los mejores memes que dejó la goleada de Colombia a Venezuela: “La arepa es colombiana”

Colombia devoró a Venezuela tras anotar 6 goles, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales, en las que la imaginación de los usuarios se vio reflejada en cada meme.

En las diferentes plataformas de comunicación se han compartido varias ilustraciones alusivas al partido que se llevó a cabo este martes, 9 de septiembre, en territorio venezolano.

Pese a que Venezuela le dio juego a la Selección Colombia, la Tricolor sacó ventaja y dejó por fuera de la Copa Mundial 2026 a la vinotinto.

Por lo tanto, los colombianos expresaron su sentir y dijeron: “Golazo, la arepa es colombiana y te los grabas”.

El mayor goleador de este encuentro deportivo fue Luis Javier Suárez, quien anotó cuatro de los seis goles contra Venezuela. Ante esto, las redes sociales estallaron:

“El caremonda de Luchito Suárez cuando vio que había una mínima posibilidad de que los venezolanos fuesen felices“, dijo un usuario.

El caremonda de Luchito Suárez cuando vio que había una mínima posibilidad de que los venezolanos fuesen felices pic.twitter.com/MnaK8IGDVU — C8 (@LuisM_1924) September 10, 2025

Por otro lado, los usuarios recrearon un episodio del programa Los Simpson, donde muestra a Bart abandonando a Ralph Wiggum. Y las redes lo asemejaron al partido:

“Venezolanos viendo que la selección Colombia le está ganando a Venezuela”, dijo otro perfil.

Venezolanos viendo que la selección Colombia le está ganando a Venezuela. 🤣#SeleccionColombia pic.twitter.com/dWpm6kcl16 — Katscarey (@KatsCarey) September 10, 2025

Mientras que otros usuarios han aprovechado la goleada de Colombia a Venezuela para compararla con la filtración del video íntimo entre la creadora de contenido Isabella Ladera y el cantante Beéle.

"Como Beéle, iniciando suave y luego si con toda“, se lee en un comentario. Otro trino dice: ”El video de Beéle e Isabella Ladera era el tráiler“.

Por otro lado, hicieron una parodia de la escena de la icónica película de Matilda, donde la directora del colegio, Agatha Tronchatoro, tiene un diálogo con la estudiante Amanda Thripp.

Amanda, quien sería Venezuela, le dice: “Mi mamá me dijo que me ayudarías a clasificar”, mientras que Tronchatoro, quien sería Colombia, le responde: “Tu mami ¡es una tonta!“.