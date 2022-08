Accidente en Bucaramanga: hombre muere arrollado por un bus

Este fin de semana un lamentable accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Bucaramanga (Santander), cuando en medio de una presunta imprudencia vial un hombre fue arrollado por un bus de servicio público.

El hecho ocurrió hacia las 5:50 de la mañana, del pasado sábado, cuando un hombre que intentaba cruzar la calle 41 entre carreras 17 y 18, zona céntrica de la Ciudad Bonita, fue embestido por el automotor que cubría la ruta Villa Rosa – Terminal.

Según las autoridades de Tránsito de Bucaramanga, al parecer, el peatón no se habría percatado que el bus se aproximaba a gran velocidad, por lo cual decidió cruzar la vía. Sin embargo, luego de dar unos cuantos pasos sintió el fuerte golpe que lo envió contra el asfalto.

Minutos después, al sitio acudió una ambulancia y el caminante fue trasladado hacia un hospital de la ciudad, donde fue diagnosticado con trauma craneoencefálico severo y fractura en el omóplato. Allí permaneció durante más de 24 horas, pero pese al esfuerzo de los médicos no mostró mejoría.

Antes del mediodía del domingo, 31 de julio, los galenos reportaron el fallecimiento del hombre, quien hasta el momento no ha podido ser identificado, pues no portaba documentos de identificación; por lo cual no se descarta de que se trate de un habitante en condición de calle, que deambulaba por este sector de la Ciudad Bonita.

Funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga acudieron al centro médico y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal donde permanece como CNI (Cuerpo No identificado).

Asimismo, se inició la respectiva investigación y análisis de cámaras de seguridad del sector, para establecer la responsabilidad de los involucrados.

En el departamento de Santander, este fin de semana un menor de edad falleció también al verse inmerso en un accidente de tránsito que, además, dejó otras tres personas con heridas.

Este siniestro vial se presentó en horas de la mañana del domingo 31 de julio, en la vía que comunica al Distrito de Barrancabermeja, Santander, con el corregimiento El Centro.

Al parecer, según testigos del accidente, el conductor del automóvil de placas CHR - 041 estaría conduciendo bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, las autoridades policiales del Magdalena Medio no han corroborado esta información, pues por el momento todo es material de investigación.

De este hecho se detalló que la persona que iba manejando este vehículo, la cual se desconoce su identidad, habría arrollado a tres personas quienes se movilizaban en una motocicleta por la vereda La Forest, de esta población.

Tras este grave accidente, los ocupantes, los cuales eran dos adultos y un menor de edad de aproximadamente 4 años, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja.

“Fue tremendo el choque, yo escucho el estruendo y salí corriendo y el niño estaba muy malherido. Cuando el menor era llevado a una clínica de Barrancabermeja, falleció”, manifestó un habitante del sector.

Por el momento las primeras hipótesis señalan que una posible invasión de carril, sumado a exceso de velocidad e ingesta de licor desataron el accidente.