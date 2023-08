Así es el ‘pueblo fantasma’ de Colombia: el municipio más pequeño del país donde hacía 26 años no se moría nadie

Aunque no tienen ni plaza de mercado, conseguir los alimentos no es un problema para los jordanenses; pues un día a la semana pasa un camión tomando los pedidos (la lista de mercado), luego va a otro municipio consigue todo y regresa a Jordán con las compras .

“Cuando una persona no quiere que el municipio crezca, se queda ahí por el sueldo. Acá un alcalde se elige con aproximadamente 650 votos y un concejal con 54, pero a mí no me gusta la política porque eligen a quien no hace las cosas, pudiendo hacerlo”, expresó Majito entre risas.