Brutal asesinato: motociclista fue acribillado por sicarios en Bucaramanga

Como Jhon Alexander Carreño Flórez fue identificado el hombre de 29 años, quien perdió la vida la noche del martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander), tras ser atacado por sicarios. El aterrador crimen quedó registrado en una cámara de seguridad del sector.

Eran las 9:56 p. m., cuando los criminales se atravesaron en el camino de Carreño Flórez, quien conducía una motocicleta de placas YCU-68F, por la carrera 21 entre calles 11 y 12 del barrio San Francisco. Según se observa en la imágenes, aunque la víctima intentó esquivar el ataque, no logró salvarse.

El ataque se registró en el barrio San Francisco. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Los delincuentes, quienes también se movilizaban en motocicleta, se acercaron lo suficiente a Jhon Carreño como para “no fallar”. El parrillero desenfundó un arma de fuego y apretó el gatillo en cinco oportunidades. Las balas hicieron blanco en diferentes partes del cuerpo de Carreño Flórez, principalmente en la espalda.

Momento exacto en el que un hombre fue asesinado en Carrera 21 con calle 12 de #Bucaramanga

La víctima recibió varios impactos con arma de fuego y murió en el lugar pic.twitter.com/ZQc5tm9pqj — loquepasa.co (@Loquepasaenbuca) April 12, 2023

Una vez perpetrado el ataque, los criminales escaparon a toda velocidad del lugar con rumbo desconocido. Mientras que Jhon Alexander Carreño Flórez perdió el control de su motocicleta y cayó al Edificio Onix, quedó agonizante.

Minutos después, la víctima fue auxiliada y trasladada hasta la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita (Uimist), donde pese al esfuerzo de los médicos falleció mientras recibí atención.

Tanto a la escena del crimen como a Uimist se trasladó personal de la Policía y funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes efectuaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado hacia la morgue de Medicina Legal. Así mismo, se inició la recopilación de evidencia fílmica y testimonial para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este crimen.

Homicidio en Bucaramanga. - Foto: Captura de video redes sociales.

Capturado venezolano que amenazó en Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga confirmaron este lunes la captura del hombre, de nacionalidad venezolana, que grabó varios videos intimidantes contra ciudadanos de esa ciudad.

La captura se registró un mes después de la circulación de los videos, donde, entre otras cosas, señaló que su supuesta organización criminal no estaba jugando. “Este comunicado lo estamos haciendo hoy, lunes 6 de marzo de 2023, hora 2:00 de la tarde. Ya saben que no estamos jugando, ya ustedes saben de quienes estamos hablando, no tengo la necesidad de repetirles nada. Ya saben que en Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond no queremos nada de vendedores de drogas, ladrones que incomoden a los vecinos, ni violadores”, se escucha en el video.

En esa corta pieza audiovisual también se ve al hombre manipular un arma de fuego. Luego de estas pruebas, las autoridades desplegaron un grupo especial de seguimiento que logró la captura de Brayan Alejandro Javier Uranga Peña, de 37 años.

Pese a que las amenazas fueron hechas en Bucaramanga, su captura se registró en el municipio de Soacha, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, la capital de Colombia. Según la Policía, alias Brayan escapó de Bucaramanga luego de intensos operativos de las autoridades. El capturado será trasladado a Bucaramanga donde se lleva el proceso judicial.

Este es el ciudadano venezolano capturado por las autoridades - Foto: Cortesía

Tras ser presentado en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de control de garantías le dictó a alias Brayan medida de aseguramiento intramural en centro carcelario de máxima seguridad.

Brayan Uranga fue judicializado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, en relación a un atentado a bala que el acusado habría llevado a cabo en contra de Víctor Julio Alejandro Cacio Croque. La víctima quedó inválida.