Crisis de salud golpea a Bucaramanga: clínica de Chicamocha cierra varios de sus servicios

La funciona aclaró que las autoridades se encuentran en máxima alerta. Aunque la red hospitalaria tiene varios centros asistenciales con estos servicios, no les deja de causar preocupación. El servicio estará disponible hasta el próximo 30 de mayo.

“Afortunadamente, la ciudad metropolitana de Bucaramanga tiene una suficiente cantidad de camas en este momento para la atención de nuestras embarazadas. No vemos una amenaza en que una embarazada no vaya a encontrar una sala de partos o que un bebé en alto riesgo, que requiera un cuidado intensivo, no lo vaya a tener”, precisó.