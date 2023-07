Delincuentes se robaron $20 millones de una casa en Floridablanca; así ocurrió

Durante algunos minutos, los asaltantes analizaron la zona y se cercioraron que en la vivienda no estuviesen los propietarios para poder dar el golpe. Hacia las 9:30 a.m. dos de los delincuentes, quienes vestían batas blancas y tapabocas, presuntamente para fingir que eran personal de salud, se acercaron al edificio e ingresaron.

“Pensamos que se colocó esa prenda para hacerse pasar como un especialista en salud y que la comunidad no pensara que era un ladrón. También después del robo revisamos los videos y vimos que el sujeto era de contextura gruesa y tenía una manera particular de caminar. Al revisar las grabaciones no reconocemos a ninguno de los delincuentes”, dijo a Q’Hubo Bucaramanga la víctima de este hecho.