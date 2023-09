Entre llantos una madre denuncia que su hija está siendo víctima de Bullying; el hecho fue en un colegio de Piedecuesta, Santander

“Estoy cansada de que no hagan nada con respecto a los casos de acoso. La señora, que no la quiero nombrar, va uno a poner una queja y dice que se debe hablar con el profesor y en el momento que ocurren los hechos, porque si no no sirve horas o días después la denuncia. Mi hija habla con esa señora y con los profesores, ellos tienen la responsabilidad de dialogar, así mismo lo indicaron en una reunión los mismos directivos”.