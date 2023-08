Escandaloso audio: alcalde de Lebrija, Santander, habría pactado presunto soborno con una contratista

“Doctor, usted dirá cómo vamos a trabajar, no sé qué le parece el 20 %”, le dice la mujer al alcalde, quien enseguida le habría asegurado: “Dejemos el tema en 25 porque yo quisiera hasta menos y estoy necesitado, de verdad Dianita ayúdeme porque yo me he portado bien con usted y por eso la estoy llamando, como se dice, probando finura”.