Este video estremece a Bucaramanga: un hombre golpeó brutalmente a una niña de 7 años porque la pequeña lo abrazó varias veces

A través de rede sociales se conoció la agresión que sufrió una niña, de 7 años, por parte de un adulto en la ciudad de Bucaramanga (Santander). La situación ha generado rechazo e indignación entre los ciudadanos.

La lamentable escena se registró al interior del popular mercado Las Pulgas, ubicado en la calle 19 #14-38 y quedó grabada en una cámara de seguridad del lugar, por lo cual las autoridades rápidamente lograron identificar a los involucrados.

En las imágenes se observa a la niña caminar por uno de los pasillos del lugar y luego se acercó un hombre, quien vestía camisa amarilla, jean y tenis, para abrazarlo. Sin embargo, el adulto separó a la pequeña de él; pero ella nuevamente lo abrazó.

La niña conocía al agresor y por ello se acercó. - Foto: Captura de video.

Posteriormente, el hombre dio unos cuando pasos y la niña lo tomó la mano para no alejarse de él. La menor de edad continuó intentando abrazar al adulto, quien se molestó a tal punto que terminó golpeándola y lanzándola con fuerza al piso.

Mientras que la niña quedó llorando, el hombre dio la espalda y se alejó. Segundos después, otra persona que se encontraba en el mercado levantó a la pequeña, quien en medio del llanto se fue en busca de su progenitora.

Tras conocerse el caso y la denuncia de los presentes, uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga acudieron al lugar, donde recopilaron la versión de la mamá del menor y el agresor, con el fin de agilizar el proceso de la denuncia.

La niña abrazó al adulto en repetidas oportunidades. - Foto: Captura de video.

“Él lo que dice es que lo hizo porque no quería que nadie malinterpretara las cosas, pero él no tenía derecho para haberla tirado así. Yo le dije si tú me le partes la cadera, un brazo, la columna, me le das un mal golpe en la cabeza, imagínate”, contó a medios de comunicación Pierina Marcano, mamá de la niña.

La pequeña de 7 años, al aparecer sufre de hiperactividad y epilepsia, razón de ser de sus comportamientos.

La situación que generado rechazo e indignación entre los bumangueses, quienes piden que las autoridades sancionen al agresor e intervengan el lugar, ante la cantidad de menores de edad que se encuentran allí. Estos son algunos de los comentarios hechos en redes sociales.

“Terrible las personas pasan y no hacen nada que indolencia por favor”. “Lastima que en este país no exista justicia para un animal de esta índole, pero si no hay protección para mujeres menos para niños”.

“Ese man es un ordinario como si no proviniera de una mujer. Qué se puede esperar de un tipo de estos, si así trata a una niña cómo será en el ámbito social o en su casa”.

Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil puede generar consecuencias a largo plazo en los niños. “El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario”.

La entidad agrega que los adultos que han sufrido maltrato en su infancia tienen un mayor riesgo de tener problemas relacionados con actos de violencia (ya sea como víctimas o como victimarios), depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados y consumo indebido de alcohol y drogas.