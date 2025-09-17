Suscribirse

Bucaramanga

Estudiantes de la UIS esperaron cinco horas a Petro para la inauguración del edificio del Instituto de Lenguas: “No adjudicó nada”

Por medio de redes sociales se han conocido algunas molestias de los ciudadanos ante las horas de retraso de la llegada del presidente, así como también su presencia en el evento.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 11:46 p. m.
El evento era en la Universidad Industrial de Santander.
El evento era en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

El presidente Gustavo Petro volvió a la ciudad de Bucaramanga para inaugurar el edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS); sin embargo, los estudiantes duraron más de cinco horas esperando su llegada al evento.

El encuentro tenía previsto dar inicio a partir de la 1 de la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, en el campus central de la UIS, ubicado en la carrera 27 con calle 9, de Bucaramanga.

Contexto: Petro sacó trino defendiendo su declaración de “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”

No obstante, sobre las 6 de la tarde, el mandatario hizo su aparición para dar inicio a la inauguración de esta obra, la cual cuenta con cinco pisos, 35 aulas y dos salas de realidad virtual, que beneficiará a más de 2.600 universitarios.

“La moderna infraestructura se convierte en una de las principales apuestas para mejorar la calidad académica y ampliar las oportunidades de formación en idiomas para estudiantes y comunidad en general”, dijo la UIS ante la presencia del presidente en compañía del rector Hernán Porras Díaz y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Por medio de redes sociales se han conocido algunas molestias de los ciudadanos ante las horas de retraso de la llegada del jefe de Estado, así como también sobre su presencia al evento.

“A sacar pecho el Gobierno nacional. No aportó ni un peso para estas obras”; “Que viene a inaugurar lo que otro hizo”; “Petro no adjudicó nada, obras de Duque”, fueron algunos de los comentarios.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó su presencia al evento en medio de esta visita del presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido algunos roces políticos.

“Claro que asistiré a la inauguración del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la UIS, donde estará el presidente Gustavo Petro; nosotros pusimos 20 mil millones de pesos y el Gobierno puso 5 mil millones”, mencionó el mandatario departamental.

Universidad Gustavo PetroBucaramangaSantander

