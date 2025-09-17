El presidente Gustavo Petro volvió a la ciudad de Bucaramanga para inaugurar el edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS); sin embargo, los estudiantes duraron más de cinco horas esperando su llegada al evento.

El encuentro tenía previsto dar inicio a partir de la 1 de la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, en el campus central de la UIS, ubicado en la carrera 27 con calle 9, de Bucaramanga.

No obstante, sobre las 6 de la tarde, el mandatario hizo su aparición para dar inicio a la inauguración de esta obra, la cual cuenta con cinco pisos, 35 aulas y dos salas de realidad virtual, que beneficiará a más de 2.600 universitarios.

“La moderna infraestructura se convierte en una de las principales apuestas para mejorar la calidad académica y ampliar las oportunidades de formación en idiomas para estudiantes y comunidad en general”, dijo la UIS ante la presencia del presidente en compañía del rector Hernán Porras Díaz y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Por medio de redes sociales se han conocido algunas molestias de los ciudadanos ante las horas de retraso de la llegada del jefe de Estado, así como también sobre su presencia al evento.

“A sacar pecho el Gobierno nacional. No aportó ni un peso para estas obras”; “Que viene a inaugurar lo que otro hizo”; “Petro no adjudicó nada, obras de Duque”, fueron algunos de los comentarios.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó su presencia al evento en medio de esta visita del presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido algunos roces políticos.