Petro sacó trino defendiendo su declaración de “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”

En medio de la fuerte polémica que se generó en el país por una declaración que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en el pasado consejo de ministros, el mandatario defendió su postura.

En esa reunión de alto nivel que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, la cual contó con la presencia de todo su gabinete, el jefe de Estado afirmó: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”.

Ese comentario, que salió en vivo en la transmisión del consejo de ministros, provocó un fuerte rechazo en varios sectores políticos y sociales del país.

Sin embargo, este miércoles 17 de septiembre, el presidente Petro publicó un trino en el que defendió esa controversial declaración.

“¿Por qué consideran que los nombres reales de músculos o glándulas u órganos del cuerpo son grosería? ¿No será más grosería ocultar esos nombres como pecaminosos y groseros?”, posteó el presidente Petro.

Además, explicó: “Eso de ocultar la realidad, los nombres, y llamar unos órganos de manera diferente a su nominación en cada lengua, llevó a muchísimas mujeres y hombres a embarazos no deseados”.

“La energía sexual y sus órganos en el cuerpo no son pecaminosos. Saber de nuestro cuerpo es esencial para la vida. Saber de la sexualidad es parte de la educación y el entendimiento. ¿Por qué los separan? ¿Son, ustedes, de quienes consideran que en la educación no debe haber educación sexual?”, subrayó el jefe de Estado.

También dijo en esa publicación en su cuenta personal de X: “Tampoco es pecaminoso que se debe acompañar la vida sexual con sus órganos, con la vida intelectual y sus órganos.. Difícil entender un libro de poesía, o de historia o de filosofía, si no se sabe sentir, si no se sabe amar. Es más, el cerebro es órgano tanto sexual como intelectual abstracto”.

“No le quiten al ser humano su libertad; en otras épocas, o aun en sociedades actuales, cortan el clítoris en algunas etnias, para hacer de la mujer una propiedad, para dominarla. Son libres las mujeres y hombres que saben de su cuerpo y de su mente”, anotó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el extenso mensaje: “La Santa Inquisición, que cree que la sexualidad femenina es pecado, pasó hace tiempo y mató a miles de mujeres en Europa, solo porque ellas pensaban libremente, porque se expresaban libremente, y lo que expresaban era muy inteligente, las mataban por ser libres sexualmente”.