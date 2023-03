Gobernador de Santander pide al Gobierno nacional garantías de seguridad ante presencia del Clan del Golfo en el departamento

El departamento de Santander está viviendo una racha de inseguridad, donde en ciertos municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el Magdalena Medio, los grupos criminales siguen atemorizando a la comunidad, pero las autoridades no dan tregua con esta delincuencia.

Ante la ola de violencia que azota a estos dos regiones, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, le volvió a solicitar al Gobierno nacional la realización de un consejo de seguridad extraordinario para brindarles garantías a los ciudadanos y contrarrestar a los criminales.

“He pedido reiteradamente un consejo de seguridad al Ministerio de Defensa para hablar con los gobernadores de Bolívar, Antioquia, Cesar y Norte de Santander, para analizar la grave situación de violencia y orden público que se presenta en la zona del Magdalena Medio. Hay que aumentar operativos, la inteligencia, las investigaciones y que los responsables paguen”, afirmó el mandatario departamental.

Hasta el momento, por los crímenes que tiene azotado a Barrancabermeja y Puerto Wilches, las autoridades no han reportado capturas. Sin embargo, indicaron que se están adelantando las investigaciones correspondientes para establecer las causas y responsables de estos crímenes, con los cuales se eleva a 32 el número de víctimas de atentados sicariales en lo corrido de 2023.

Según las autoridades, la mayoría de estos actos está relacionada con microtráfico. - Foto: Getty

“Debemos fortalecer las capacidades para que haya jueces de control de garantía, fiscales que acompañen a nuestra Fuerza Pública para realizar estos operativos, para que dicten las órdenes de captura, pues nuestra fuerza pública seguirá con la moral en el piso, porque no hay un apoyo, no hay un respaldo”, señaló Aguilar en una reciente entrevista con Blu Radio.

Así mismo, el gobernador recalcó que entre las víctimas asesinadas hay líderes sociales, quienes en su momento lanzaron alertas por el incremento de la minería ilegal por parte de bandas criminales en la región.

“El Clan del Golfo ya está acechando hacia el departamento de Santander, nosotros podemos tener contención, pero no aguantamos más esa contención si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal, ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte, esas son las alertas que estamos encendiendo y emprendiendo”, indicó el mandatario al medio radial.

Grupo antiterrorista a combatir delincuentes

El 2022 fue un año bastante complejo en materia de seguridad en el municipio de Barrancabermeja, donde más de 95 personas perdieron la vida en hechos violentos e incluso se presentaron cerca de diez ataques terroristas en las diferentes comunas, situaciones que generaron pánico y zozobra entre la comunidad.

Ante este preocupante panorama y en vista de este trimestre de 2023, donde ya se han registrado varios hechos de violencia, las autoridades locales solicitaron apoyo del mando nacional para reforzar la seguridad del Puerto Petrolero y así poder brindarles garantías a los lugareños.

Comando Especial Antiextorsión está en Barrancabermeja. - Foto: Policía Demam.

En ese sentido, llegó a Barrancabermeja un Comando Especial Antiextorsión de la Policía, cuyo propósito será reducir las alarmantes cifras de violencia y comisión de delitos, así como identificar a los delincuentes que alteran el orden público del municipio.

“Desde el nivel central destinaron a un grupo de hombres que hacen parte del CEAEX (Comando Especial Antiextorsión de la Policía) para reforzar la seguridad en el Puerto Petrolero. Con este grupo de 19 uniformados altamente calificados desde el fin de semana, estamos realizando operativos en las diferentes comunas de Barrancabermeja contra la extorsión y otros delitos que afectan la tranquilidad de los habitantes de la región”, explicó el coronel Santiago Garavito, comandante (e) de la Policía del Magdalena Medio.

Este grupo, entre otras cosas, deberá contrarrestar los homicidios, que han aumentado un 60 % en los últimos seis meses en Barrancabermeja, y que estarían principalmente relacionados con ajuste de cuentas por comercio de sustancias alucinógenas.

Así mismo, tendrán que evitar que se presenten nuevos ataques terroristas, como los diez que se registraron el año anterior, contra la infraestructura petrolera de Ecopetrol en Barrancabermeja y la zona del Magdalena Medio. Estos ataques, al parecer, fueron perpetrados por el ELN.

El coronel Santiago Garavito, comandante (e) de la Policía del Magdalena Medio anunció la llega del grupo especial. - Foto: Policía Demam.

Adicionalmente, cinco empresas contratistas de Ecopetrol sufrieron ataques con explosivos al parecer por no acceder al pago de extorsiones de ELN, Clan del Golfo y bandas delincuenciales. “Con este grupo esperamos mejorar la percepción de seguridad, los índices e indicadores de sana convivencia en el distrito de Barrancabermeja”, agregó el coronel Garavito.

Teniendo en cuenta que la mayoría de problemas de inseguridad y orden público se registran en las comunas 1, 3 y 7, la fuerza pública “realizará más patrullajes y continuaremos los operativos en las comunas para capturar a todas estas personas que vienen generando temor en el municipio”, sostuvo.