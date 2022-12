“Hasta que no se maten los niñitos no se va a despabilar”: duro enfrentamiento entre el ministro de Transporte y el gobernador de Santander

En su paso por Santander, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sostuvo reuniones con alcaldes, empresarios y funcionarios del departamento; verificó el avance de importantes obras que se ejecutan en la región y también aprovechó para criticar la gestión del gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado.

Desde Barichara, en compañía del alcalde y otras personalidades de Santander, Reyes mostró su indignación frente al riesgo al que están expuestos los niños por el pésimo estado en el que se encuentra una escuela en el municipio de Gámbita.

“En la escuelita hasta que no se maten los niñitos, que les caiga el techo, no se va a despabilar el gobernador, y le voy a decir al gobernador que conmigo no cuente mientras no arregle el tema de la escuela. Es que son los niños, Dios mío”, dijo el ministro.

La molestia del ministro Reyes aumentó al enterarse de que, supuestamente, en Barichara no hay ambulancias para atender emergencias, como la que ocurrió en la vía entre este municipio y San Gil, cuando él y su caravana se vieron involucrados en un accidente de tránsito ocasionado por un motociclista que circulaba a altas velocidades y en un vehículo que no contaba con los papeles al día.

“Cómo no va a haber una ambulancia en este municipio, alcalde, me parece increíble. Un accidente como el de ayer y sin ambulancia (…). Yo les voy a ayudar a buscarla (ambulancia), pero no hay derecho que no haya gestión. Eso sí para otras cosas sí son rapidísimos”, agregó el jefe de la cartera nacional.

El cuestionamiento del ministro surgió luego de que el comandante de Bomberos le comentara que la ambulancia del Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara ya había cumplido su ciclo y no podía seguir siendo usada.

Asimismo, aseguró que ya le habían pasado una solicitud a la Gobernación de Santander, a la Secretaría de Salud departamental y nacional, y hasta el momento no se ha obtenido respuesta de ellos.

Tan pronto el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, conoció las críticas del ministro, le respondió a través de su cuenta de Twitter y con evidencias demostró que sí habría cumplido con su gestión, pero no ha tenido respuesta desde el ámbito nacional.

“Respetado ministro, hemos adelantado toda la gestión para la construcción de la Institución Educativa San Miguel sede El Taladro en Gámbita. El 27 de octubre enviamos los respectivos requerimientos, pero no tuvimos respuesta, lo cual imposibilita su avance”, respondió Aguilar.

Y sobre el cuestionamiento de las ambulancias, agregó: “Barichara cuenta con dos ambulancias y desde la Secretaría de Salud Departamental ejecutamos el proyecto de dotación de ambulancias que beneficiará a 38 municipios con entregas que haremos en 2023 (incluyendo Barichara - Resolución No. 1226 de 2021)”.

“Entiendo su preocupación, pero en lo público nos regimos por exigencias técnicas y normativas para el desarrollo de los proyectos. La desinformación nunca será el camino”, concluyó el mandatario de los santandereanos.

Entretanto, la oficina administrativa y financiera de la Secretaría de Educación de Santander también sostuvo que se están adelantando los procesos adecuados. Sin embargo, la Alcaldía de Gámbita aún no ha cumplido con las revisiones que se pidieron desde hace un mes.

“Necesitamos la revisión del componente general y arquitectónico, de acuerdo a la normatividad los enviamos para que sean ajustados y de esta manera podamos continuar con esto. La demora es por parte de la Alcaldía”, indicó.