Hospital Comuneros responde tras muerte de estudiante que se practicó cirugía estética en Floridablanca

En Bucaramanga, Santander, avanza la investigación para esclarecer la muerte de una joven universitaria que perdió la vida, luego de practicarse una cirugía estética. En el procedimiento, al parecer, se habrían presentando irregularidades, sin embargo los médicos presuntamente no se percataron de estas y enviaron a la joven a su vivienda.

Karen Julieth Cárdenas Uribe, una joven universitaria de 21 años, se sometió a una cirugía estética el pasado viernes 27 de enero, en una reconocida clínica de Floridablanca (Santander). Seis horas después, se reportó su fallecimiento en un hospital de Bucaramanga, a donde fue llevada de urgencias por su familia.

La intervención le fue realizada en Floridablanca pero falleció en una clínica de Bucaramanga - Foto: Tomada de redes sociales

Los Comuneros, el hospital al cual llegó Karen la tarde del viernes, aseguró que pese a los múltiples intentos que hizo el personal médico por salvar a la joven, no fue posible debido al delicado estado de salud en el que se encontraba.

“El día viernes 27 de enero de 2023 ingresó a nuestro servicio de Urgencias una joven de 21 años de edad sin signos vitales y en parada cardíaca, encontrándose en un postoperatorio inmediato por un procedimiento estético que NO fue realizado en Los Comuneros HUB”, explicó la institución.

Y agregó que: “La paciente fue atendida de manera inmediata y pese al esfuerzo de nuestro equipo médico, fallece debido a la gravedad de su estado de salud. Extendemos nuestras condolencias a sus padres y demás familiares”.

Hasta el momento, según las autoridades sanitaria de Bucaramanga, las causas de muerte de Karen Julieth son materia de investigación. Así mismo, está será investigado el profesional que realizó el procedimiento.

“En el momento la causa de la muerte es desconocida porque la paciente llegó con paro cardiorrespiratorio a otra institución diferente a dónde se hizo la cirugía, y lamentablemente a pesar de todas las maniobras que se hicieron por parte de los médicos que la trataron la paciente fallece”, explicó Luis Felipe Tarazona director de Vigilancia y Control de Salud la Gobernación de Santander.

Karen Julieth se realizó una rinoplastia en una clínica de Floridablanca, Santander. - Foto: Getty Images/EyeEm

De acuerdo con familiares de Karen Julieth Cárdenas Uribe, ella llegó hacia las 5:00 a.m., del viernes 27 de enero, a la clínica Fosunab. Dos horas después, hacia las 7:00 a.m., ingresó al quirófano para llevar a cabo la rinoplastia. Sobre la 1:30 p.m., la universitaria fue enviada a su vivienda y en ese momento comenzó la pesadilla para ella y su familia.

“Ella salió mareada, se montó en un taxi y se vino para nuestra casa, de trayecto son unos 25 minutos, media hora. Entró a la casa y a los 5 minutos se desmayó, luego mis papás la reanimaron con alcohol y volvió en sí, habla, pero a los 5 minutos se volvió a desmayar y tocó llevarla a la clínica, llamamos al doctor Pablo Alejandro Vega y nos dice que llevemos la niña a la clínica nuevamente pero cuando íbamos en el carro ella estaba muy mal y decidimos meternos a la clínica Comuneros que era la más cerca en urgencias”, contó en entrevista radial un hermano de la víctima.

Karen Julieth, quien en marzo iba a recibir su grado como psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, según su familia se sometió al procedimiento quirúrgico porque tenía tenía una pequeña desviación en el tabique.

En el hospital Comuneros, según el relato del familiar, la joven sufrió tres paros cardiorrespiratorios, por lo cual fue sometida a diversas maniobras de reanimación durante una hora e incluso fue intuba, toda vez que los médicos descubrieron que Karen Julieth tenía sangre en la tráquea, esófagos y pulmones.

El procedimiento se llevó a cabo en la clínica Fosunab. (Imagen de referencia). - Foto: Future Publishing via Getty Imag

“Los médicos nos dijeron que toda la sangre que ella tenía en la tráquea, esófago y pulmones no tenía porqué estar ahí, como si se hubiera desangrado por dentro, y ellos no se dieron cuenta. Ella venía mal desde que salió de la Fosuban. Para nosotros hubo una falla en el procedimiento, porque había casi un litro de sangre dentro de las vías respiratorias, y fue muy rápido, no la dejaron en observación”, señaló el hermano.

El familiar indicó además interpondrán una denuncia en la Fiscalía para que se establezcan las reales causas de su fallecimiento. Por ahora, ni el médico que realizó el procedimiento ni la Clínica Fosunab se han pronunciado al respecto.