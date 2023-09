Increíble: robaron a un bombero mientras evitaba que mujer se lanzara de un puente en Bucaramanga

“Mientras realizábamos labores de rescate de una persona suicida, fui víctima del hampa. Yo fui la persona que pasó por encima del puente y aseguró a la persona que intentaba suicidarse de la parte interna para que no se lanzara. Mientras estaba realizando esta labor, me robaron un reloj inteligente, fue arrancado de la muñeca, me parece triste que estamos salvando la vida de alguien y pasen estás cosas”, dijo Rodríguez.