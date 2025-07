La hipótesis detrás del crimen de reconocido empresario del ciclismo en Santander

“Esto no es un favor, es una maldita orden y si no les da la gana de colaborar, pues vamos a tomar represalias con cualquier negocio de ustedes al azar, para que vean que no es un ‘hpta’ juego, así que si no quieren aparecer en el avispero como el comerciante que se quiso pasar de listo, colaboran puesto que aquí se camina o se camina”, dice el texto que está en poder de las autoridades.