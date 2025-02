Ministra de Ambiente podría ser arrestada por seis meses; esta es la razón

González también acusó a la ministra de vulnerar el derecho a la información al no responder de manera completa y clara a las inquietudes relacionadas con las áreas de reserva temporal, el Decreto 044, la aplicación irregular del artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y la paralización de los procesos de formalización minera. “No estamos pidiendo minería en el páramo, eso es absurdo. Lo que exigimos es que no criminalicen a los mineros legales y que no impongan medidas inconsultas que benefician a grupos políticos y activistas que no viven en nuestro territorio”, sostuvo.