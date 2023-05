No caiga en la trampa: UDES advierte sobre falsas ofertas de empleo

Aprovechándose de la necesidad de las personas, así están estafando los delincuentes en Bucaramanga (Santander). La alerta la lanzó la Universidad de Santander (UDES), luego de conocer que personas inescrupulosas están suplantando su identidad para engañar a los habitantes de la ciudad.

De acuerdo con la institución, los delincuentes están publicando supuestas ofertas laborales a nombre de la universidad, luego simulan falsos procesos de contratación para pedir dinero y así perpetrar dos delitos, hurto y estafa.

Los estafadores ofrecen falsas ofertas de trabajo (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

“La UDES no se encuentra realizando procesos de selección para conductores y resalta que no realiza cobros en sus procesos de contratación y/o selección, ni tampoco en la realización de exámenes médicos. De esta forma, la Universidad pide a las personas no dejarse engañar”, señaló la universidad a través de un comunicado.

Al parecer, los delincuentes se estarían escudando tras el nombre un supuesto ingeniero Carlos, para generar confianza entre las personas ingenuas. La UDES aseguró que dicha persona no tiene ningún vinculo con la universidad ni mucho menos facultades para realizar procesos de contratación.

“Este hombre, que no pertenece a la UDES, a través de falsas ofertas dice reclutar conductores y les solicita que viajen desde otras ciudades a realizarse exámenes de ingreso en un hospital de Bucaramanga. Previamente, el estafador realiza cobros por dichos exámenes”, agregó la institución.

Ante esta situación, aseguró que, en ningún caso, ningún miembro de la institución puede solicitar dinero a nombre de la universidad para acceder a un trabajo, por lo cual hacen un llamado a los ciudadanos para que, ante cualquier eventualidad como esta, validen la identidad de las personas y denuncien de manera oportuna a los delincuentes que quieren empañar el nombre de la institución y sus integrantes.

Los estafadores cobran por los exámenes médicos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La Universidad de Santander lamenta profundamente los casos de estafa que se han presentado bajo esta modalidad utilizando el nombre de diversas empresas e instituciones y recomendamos hacer caso omiso a estas llamadas y mensajes donde se solicita dinero para los fines anteriormente mencionados”, puntualizó.

Vale precisar que los procesos de selección que realiza la UDES se publican a través de la Agencia Pública de Empleo SENA, en la página web institucional y el contacto se establece directamente desde la oficina de Talento Humano de la institución.

Así mismo, le piden a la comunidad que si ha sido víctima o conoce a personas que hayan sido estafadas bajo esta modalidad denuncie ante la Fiscalía General de la Nación. También, para conocer más información o resolver dudas se pueden comunicar a través del correo electrónico contratacion@udes.edu.co.

Otras modalidades de estafa

Otro de los métodos que utilizan los ladrones, por medio de mensaje de texto, es el de la suplantación de entidades bancarias con el fin de robar datos y cuentas de ahorro a los receptores de los mensajes.

Así están estafando a nombre de la Segunda División del Ejército. - Foto: Ejército.

Mensajes como: “Bancolombia le informa que su tarjeta ha sido bloqueada. Ingrese al link para solucionar el inconveniente”, son de los más frecuentes y en los que las personas, ajenas de pensar en que los están engañando, caen al ingresar al link y dejar sus datos allí.

Otro ejemplo es el siguiente mensaje: “Usted ha sido seleccionado para una oportunidad familiar. Recibe tus 500.000 pesos. Por favor +WS: https://wa.me/639602541943 (SIC)″. Aquí, nuevamente la recomendación es no abrir el link, ya que por medio de estos logran robar los datos de los receptores de los mensajes.