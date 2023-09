Nuevo escándalo por posible corrupción en Santander: investigan contrato de $9.800 millones en la Alcaldía de Barrancabermeja

De acuerdo con la información recibida por la Secretaría de Transparencia, no existe justificación técnica sobre la aparición de más de 3.500 nuevos usuarios para aprobar esta adición presupuesta. Llama la atención que el trámite se llevó a cabo en tiempo récord entre el 8 y 9 de agosto de 2023, en plena etapa preelectoral.

“La empresa Aguas de Barrancabermeja reportó mensualmente al Sistema Único de Información (SUI) en enero 67 nuevos usuarios; febrero, 23, y marzo, 96. Por lo tanto, no se explica el incremento sospechoso de nuevos usuarios, encontrados solo en el mes de agosto del presente año ”, señaló la entidad.

La alternativa que proponen para combatir la delincuencia en Barrancabermeja

Este es el caso de Paul Solórzano García, candidato a la Alcaldía por el Partido Dignidad y Compromiso. Él en uno de sus discursos les dijo a sus seguidores en Barrancabermeja que si la Policía Nacional no refuerza a sus hombres, estaría dispuesto a reclutar a agentes de seguridad para que blinden al municipio, que ya suma 95 muertes violentas en lo que va de 2023.

“Si hay que aumentar los recursos, se aumenta. Si el Gobierno Nacional nos llega a decir que no, esperamos que no sea así, porque todos nos van a hablar del aumento del pie de fuerza. Pero si el Gobierno dice que no, pues, entonces vamos a contratar seguridad privada, que es legal; porque la Alcaldía contrata vigilancia privada para las diferentes dependencias. Así que la seguridad privada es algo que nosotros tenemos que hacer”, dijo el candidato en su discurso.