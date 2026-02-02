Santander

Alcalde de Barrancabermeja pidió 70 días de vacaciones: “Hay una crisis de gobernabilidad”

Jonathan Stivel Vásquez Gómez ha solicitado dos licencias no remuneradas.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 11:28 p. m.
La candidata a la Cámara de Representantes, Aleida Noguera, advirtió que el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, ha pedido más de 70 días de vacaciones en licencias no remuneradas.
La candidata a la Cámara de Representantes, Aleida Noguera, denunció que el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, pidió más de dos meses de vacaciones.

Vásquez Gómez ha estado ausente del cargo gracias a licencias ordinarias no remuneradas que ha solicitado y que han hecho que la administración municipal esté en manos de alcaldesas encargadas durante varias semanas.

“Cuando un alcalde no puede ejercer de manera permanente las funciones para las que fue elegido, lo responsable es asumirlo con transparencia frente a la ciudadanía. Barrancabermeja merece respeto, presencia y liderazgo“, cuestionó Noguera.

La licencia que había solicitado el funcionario, y que finalizaba el día 29 de enero, se extendió cuando estaba a punto de terminarse el periodo que pidió el mandatario local para ausentarse de ese rol como administrador de esa ciudad.

Así quedó constatado en un Decreto número 40 de 2026 emitido por la Alcaldía de Barrancabermeja, en el que se le entregan las funciones de alcaldesa distrital encargada a la actual secretaria de despacho, Laura Natalia Cotrina Tobos, desde el viernes 30 de enero y hasta el día sábado primero de marzo.

“El presente encargo mantendrá su vigencia incluso en el evento de que se prolongue la ausencia del señor Alcalde en relación con la materialización de la falta temporal prevista en el literal (g) del artículo 99 de la Ley 136 de 1994“, se lee en el decreto emitido por la Alcaldía de Barrancabermeja

La primera licencia no remunerada fue solicitada el 15 de diciembre de 2025 y comenzó a operar desde el día 19 de ese mes. Para entonces se dejó como alcaldesa encargada a la secretaria de despacho, Íngrid Julieth Armesto Salgado.

Las licencias solicitadas por el alcalde de Barrancabermeja han quedado constatadas en resoluciones de la Gobernación de Santander y en decretos distritales. La suma de ambos periodos representa un total de 71 días calendario y casi once semanas.

“Barrancabermeja atraviesa una crisis de gobernabilidad. Un municipio con problemas de inseguridad, desempleo y estancamiento no puede darse el lujo de tener un alcalde ausente durante semanas. Gobernar no es delegar indefinidamente ni gobernar por encargo“, reclamó Noguera.

No es la primera ocasión en la que Vásquez Gómez debe ausentarse de su rol como alcalde de Barrancabermeja. En noviembre de 2025 el mandatario local fue suspendido de manera provisional por la Procuraduría, señalado por presunta participación en política.

La candidata a la Cámara de Representantes, Aleida Noguera, advirtió que el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, ha pedido más de 70 días de vacaciones en licencias no remuneradas.

