Nuevo temblor en Colombia este jueves, 22 de enero, sacude a esta región conocida como nido sísmico

En Colombia, los temblores son tan comunes que en un día se pueden presentar más de cinco sismos en diferentes regiones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la magnitud es muy leve.

Este jueves, 22 de enero de 2026, la tierra volvió a temblar en una de las regiones conocidas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como nido sísmico.

La entidad que se encarga de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional reportó un nuevo movimiento telúrico en el municipio de Los Santos, Santander.

Este temblor se registró sobre las 3:10 p. m. y tuvo una magnitud de 3,3, con una profundidad de 149 kilómetros. Además, tuvo una latitud de 6,81 y una longitud de -73,12.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio algunas explicaciones sobre la actividad sísmica en el departamento de Santander, donde dio a conocer que en esta región queda el nido sísmico de Bucaramanga.

“Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el nido sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie”, dijo la entidad inicialmente.

La entidad dio a conocer que existen al menos tres teorías de por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos.

“El nido sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre. Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, agregó.