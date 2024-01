Persecución en Santander para atrapar a un feminicida: el hombre terminó en un río y con múltiples heridas

“No se cayó por escaleras, él la sacó muerta de la habitación”: madre de niña brutalmente golpeada por su padrastro en Bucaramanga

“ Estoy desesperada por mi hija, pido que se haga justicia, pido ayuda porque la familia de él me está amenazando; así como le pasó a mi hija, hay muchas niñas que están viviendo una situación de maltrato. No soy la única madre que tiene el corazón devastado”, dijo Rosa Isabel en entrevista con Caracol Radio .

“Yo llegué de Perú hace cuatro meses, me dieron posada y me dijeron que me iban a ayudar a conseguir trabajo, nosotros no compartíamos intimidad como pareja, él dormía en una cama con su hijo y yo en otra con las mías y eso lo llenó de rabia y le generó recelo”, agregó.