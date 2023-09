Seguridad privada: la alternativa que proponen para combatir la delincuencia en Barrancabermeja

Este es el caso de Paul Solórzano García, candidato a la Alcaldía por el Partido Dignidad y Compromiso. Él en uno de sus discursos le dijo a sus seguidores en Barrancabermeja que, si la Policía Nacional no refuerza a sus hombres, estaría dispuesto a reclutar a agentes de seguridad para que blinden al municipio que ya suma 95 muertes violentas en lo que va de 2023.

“Si hay que aumentar los recurso, se aumenta. Si el Gobierno Nacional nos llega a decir que no, esperamos que no sea así, porque todos nos van hablar del aumento del pie de fuerza. Pero si el Gobierno dice que no, pues, entonces vamos a contratar seguridad privada, que es legal; porque la Alcaldía contrata vigilancia privada para las diferentes dependencias. Así que la seguridad privada es algo que nosotros tenemos que hacer”, dijo el candidato en su discurso.