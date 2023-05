Tragedia en Bucaramanga: niño murió tras ser atacado por dos perros pitbull que estaban sin bozal

Hay conmoción en la ciudad de Bucaramanga, Santander, tras la trágica muerte de un pequeño de 5 años, quien sufrió un brutal ataque de dos perros pitbulls.

La lamentable situación se presentó sobre el medio día de este miércoles, 17 de mayo, en zona boscosa del barrio Café Madrid, al norte de la capital de Santander; allí se encontraba el menor en compañía de una tía, quien aunque intentó defenderlo de los animales, no logró salvarlo.

La Policía y el CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo. - Foto: Lo que pasa en Bucaramanga.

Según relataron los familiares del niño a las autoridades, él se encontraba jugando en el sector conocido como El Cable, ocurrió el trágico suceso. A esa misma hora, otro residente del sector paseaba sus mascotas, cuatro perros, dos de estos de raza Pitbull, lo cuales presuntamente estaban sin bozal.

Los caninos se abalanzaron sobre el menor de edad y en un ataque descomunal le quitaron la vida, según se conoció fue tal la sevicia que el rostro del niño y otras partes del cuerpo quedaron totalmente destrozadas. En el lugar quedaron rastros de sangre y los zapaticos que el niño tenía puestos.

“Nosotros ya habíamos alertado que esos perros eran muy agresivos, al dueño varias veces le dijimos que no los sacara así. Pido a las autoridades que se haga justicia, que esto no quede impune; ese señor debe pagar por la muerte del niño, no es justo que pasen estas cosas”, expresó la abuela del niño.

Tras el ataque, los residentes del sector alertaron a las autoridades; al lugar se trasladó un grupo de uniformados de la Policía y el CTI de la Fiscalía, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue de Medicinal Legal.

En el lugar quedaron las chancletas del niño. - Foto: A.P.I.

Así mismo, la comunidad aseguró que el dueño de los pitbulls, quien respondería al nombre de Reinaldo Pinilla, ya había sido denunciado ante las autoridades por hechos similares; es decir, que sus mascotas eran sacadas a pasear sin bozal y atacaban a las personas.

“A ese señor le han puesto varias demandas, cuando le hacen reclamos por los ataques de los perros responde con amenazas de muerte. Cuando las personas necesitan pasar ese sector, les toca gritar para que el señor saliera y amarrara a los perros”, agregó la mujer.

El niño fue identificado como Jhoel Sebastián, era único hijo y su familia asegura que era un pequeño muy alegre y cariñoso. “Su mamá, mi hija, luchaba todos los días para sacarlo adelante”, sostuvo la abuela.

En el Código Nacional de Policía se indica que los propietarios de perros que sean considerados como potencialmente peligrosos tienen que adquirir de manera obligatoria una póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Lo que se busca es brindar una cobertura a las personas, bienes, medio natural o espacio público que puedan resultar con afectaciones por estos perros en un momento de ataque.

Los perros ya habían atacado a otras personas. (Imagen de referencia). - Foto: Twitter @rcavada

En esta categoría se ubican los caninos que ya han atacado o causado la muerte a otros animales, así como aquellos que cuentan con un adiestramiento especial para la defensa.

Sin embargo, hay algunas razas que tienen establecido como de carácter obligatorio la adquisición de dicha póliza:

Dogo argentino.

Dogo de Burdeos.

Dóberman.

American Staffordshire Terrier.

Bullmastiff.

Fila Brasileiro.

Pit Bull Terrier.

Mastín Napolitano.

Rottweiler.

American Pit Bull Terrier.

Tosa Japonés.

Staffordshire Terrier

De hecho, en la Ley 746 de 2002 se establece que el dueño de esta clase de perros debe hacer un registro ante la alcaldía de su municipio, para que incluya al animal en el censo y le otorgue al propietario el respectivo permiso de tenencia.