Un joven fue drogado y golpeado en importante avenida de Bucaramanga

“El bus no terminó el recorrido y lo dejó en la Iglesia del Café, por la principal, por arriba, porque él iba solo. El niño le dijo que él iba para el Café directamente, hasta la parte de abajo, pero el conductor le respondió que se devolvía ahí y le tocó bajarse. En ese sector lo abordaron dos personas, lo intimidaron con un cuchillo y le quitaron todas las pertenencias, de ahí para allá él no se acuerda nada ”, contó el papá del menor de edad.

“Allá lo internaron, lo atendieron y ya esta mañana evolucionó, ya habla, ya conoce a las personas porque él estaba desorientado, él no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era. Ya hablamos con él y me dijo que dos personas lo abordaron y de un momento ahí comenzó a sentirse mal y no se acuerda nada más”, contó el padre.