Nueva modalidad de robo en Bogotá: mujeres usan excusa de excremento de perro para distraer y hurtar en negocios

Un nuevo caso de hurto a establecimientos comerciales en Bogotá quedó evidenciado a través de cámaras de seguridad, revelando una modalidad que utiliza engaños para distraer a los empleados.

De acuerdo con las denuncias hechas a través de X, un grupo de mujeres se acerca a los negocios con el pretexto de alertar sobre desechos de un perro en el andén, con el fin de generar una situación que obligue al personal a salir del local.

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En el hecho registrado, ocurrido en un establecimiento ubicado sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 44, tres mujeres abordaron a la trabajadora del lugar para informarle que un animal había ensuciado el frente del negocio. Tras insistir en la necesidad de limpiar por el mal olor, lograron convencerla de salir con implementos de aseo, mientras ellas aparentaban colaborar con la situación.

Ojo a modalidad de robo en Bogotá, tres mujeres llegan a un negocio cerca de la av ciudad de Cali con 44, le dicen a la trabajadora que salga a limpiar una caca de perro, allí los dos hombres actúan y se llevan más de 6 millones de pesos! Ayudemos a rotar para identificarlos! pic.twitter.com/iNSwiT30Gp — JUAN CARLOS VILLANI 🥇 (@JUANVILLANI) April 5, 2026

Aprovechando la distracción, dos hombres aparecieron en la escena y, mientras las mujeres bloqueaban la visibilidad hacia el interior del local, uno de ellos ingresó rápidamente. En pocos segundos sustrajo el dinero de la caja registradora y huyó junto a su cómplice, mientras las mujeres continuaban entreteniendo a la empleada sin levantar sospechas.

Según las denuncias, un grupo de personas se acercó para lavar la fachada del negocio debido al mal olor. Foto: X: @JUANVILLANI

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, los casos de hurto a establecimientos comerciales han mostrado una reducción significativa al pasar de 1.795 reportes en 2025 a 453 en 2026. Esto representa 1.342 comerciantes menos afectados y una disminución del 74,8 %, lo que evidencia una tendencia a la baja en este tipo de delitos en la ciudad.

La administración distrital atribuye estos resultados al fortalecimiento de las estrategias de seguridad, entre ellas el aumento de patrullajes y operativos en zonas comerciales.

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Asimismo, destacó la ampliación de la videovigilancia mediante la conexión de cámaras privadas con el sistema público, junto con la implementación del Plan Gourmet para proteger áreas gastronómicas y la acción de grupos motorizados Gema enfocados en prevenir robos en vía pública.