A cuchillo se enfrentaron dos estudiantes en un colegio de Buenaventura, Valle

Dos estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar, en el barrio Bellavista de Buenaventura (Valle del Cauca), se enfrentaron a cuchillo afuera del colegio. La riña ha sido rechazada por la comunidad.

Según información preliminar, uno de los menores quedó gravemente herido tras ser atacado con cuchillo en el estómago. Asimismo, afirman que la pelea se habría presentado por temas de dinero.

El ICBF intervendrá en el caso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entretanto, el secretario de Gobierno del Distrito Especial, Arlington Agudelo, confirmó que el estudiante se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Igualmente, el menor agresor deberá responder ante la justicia.

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervendrá para el restablecimiento de los derechos de ambos estudiantes y la Secretaría de Seguridad para brindar garantías a ambas familias del agresor y del menor agredido”, indicó.

Un hecho similar se presentó en una cancha de fútbol de la ciudad de Bucaramanga (Santander), donde una adolescente de 16 años murió producto de las puñaladas que recibió. Las autoridades detuvieron a la presunta responsable del homicidio.

Hasta la cancha del barrio La Inmaculada, ubicada al occidente de la capital santandereana, llegaron dos adolescentes portando armas blancas. Las jóvenes fueron identificadas como Danna Yulitza Romero Vega y Vanesa Pedroza Chica, ambas de 16 años.

Danna Yulitza Romero Vega, era madre de un bebé de cinco meses. - Foto: Facebook @DannaYulitza.

Las menores de edad, según versiones preliminares, habían pactado el encuentro para sostener una pelea y así supuestamente arreglar sus problemas. Tras cruzar un par de palabras, Danna y Vanesa comenzaron a hacerse lances con las armas cortopunzantes.

En medio del enfrentamiento, las dos adolescentes resultaron heridas. Sin embargo, Danna Yulitza sufrió la peor parte, pues su contrincante le propinó dos puñaladas en el pecho que la dejaron agonizante.

Minutos después, tanto Danna como Vanesa fueron auxiliadas y trasladadas hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde la primera ingresó a sala de reanimación y después fue sometida una cirugía. Pero, las heridas eran tan graves que no logró sobrevivir.

“Aquí llegó, prácticamente, en parada cardíaca y fue llevada a reanimación; luego se subió de timbre a sala de cirugía, donde se hicieron todas las maniobras correspondientes para tratar de conservar la vida de esta adolescente. Sin embargo, las heridas eran bastante críticas y a pesar de los esfuerzos realizados, falleció”, dijo Javier Martínez, jefe de urgencias del HUS.

Las niñas se citaron en cancha del barrio La Inmaculada de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

Danna Yulitza Romero Vega, según se conoció, era oriunda del municipio de San Vicente de Chucurí y madre de un bebé de tres meses de nacido, quien estaría bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Todavía no puedo creer lo que ha pasado y me quedan cortas las palabras, no podré olvidar tantos recuerdo que pasamos juntos, prácticamente toda nuestras infancia, tantos momentos felices, todo lo bueno y malo que pasamos juntos. La extrañaré demasiado”, expresó un allegado de Danna.

Entre tanto, Vanesa Pedroza Chica resultó con heridas en sus brazos y aunque no revisten gravedad, continúa en observación médica. Esta joven fue aprehendida por la Policía.

Por su parte, las autoridades de Bucaramanga indicaron que se están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer este violento suceso que enluta a una familia santandereana.

Presuntos ladrones asesinaron a un hombre

En otros hechos, en el barrio Ciudad Meléndez de la ciudad de Cali, Valle, se presentó un hecho de sangre este viernes sobre las 2:30 p. m. Según se conoció a través de videos que están circulando en redes sociales, se puede ver cómo dos hombres a bordo de una motocicleta asesinan sin mediar palabra alguna a un ciudadano.

Posteriormente, se dieron a la fuga, pero minutos más tarde uno de los presuntos delincuentes fue capturado por uniformados de la seguridad privada del sector al sur de la ciudad. Asimismo, la comunidad llegó hasta el sitio para linchar al sujeto.

“En Ciudad Meléndez, siendo aproximadamente las 2:30 p. m. se presenta un hecho; gracias a la reacción policial y colaboración con la comunidad, es capturado uno de los agresores. El otro huye en una motocicleta, el cual se encuentra en este momento en búsqueda en el sector de la parte de los cañaduzales”, sostuvo el coronel Édgar Flórez.

Coronel Edgar Flórez, comandante operativo de la Policía Metropolitana Santiago de Cali. - Foto: Cortesía Policía Nacional

El uniformado también indicó que al sujeto capturado se le encontró en su poder una pistola con munición para la misma. Asimismo, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación; mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda del otro presunto agresor, para ello están utilizando el Halcón en las jurisdicciones cercanas de donde ocurrió el lamentable hecho.