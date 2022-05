Juan Fernando Reyes Kuri, representante a la Cámara del Valle, dijo que el alcalde de Cali no está cumpliendo.

“A Ospina no le importan los ciclistas”: congresista arremete contra alcalde de Cali

Después de conocerse una penosa situación registrada en la carrera 8 con calle 44 en Cali, donde algunos ciclistas estaban llamando la atención a quienes se encontraban invadiendo el carril exclusivo de biciusuarios y, ante el mismo, un motociclista procedió a agredir físicamente al deportista, diferentes sectores se pronunciaron al respecto, entre ellos John Freddy Bustos, ciudadano del grupo ‘Ciudadanía en Bicicleta’.

“Esos jóvenes quedaron lastimados, aporreados. La semana pasada que salimos también, algunos motociclistas nos sacaron armas de fuego; no decimos algo complejo, estamos diciendo ‘hermano, utilice su carril que este es el de la bicicleta’, y lo decimos de manera cordial y aun así recibimos actos de violencia”, manifestó John Freddy.

En cuanto a las ciclorrutas, uno de los aspectos que tiene más preocupados al gremio de ciclistas es la disputa política que se vive en Cali con relación al tema. Según Bustos, desde el año 1994 se han venido elaborando planes y metas para la construcción de la ciclo infraestructura, pero todo se ha quedado en el papel.

“En los últimos 4 años del Gobierno local anterior, se construyeron aproximadamente 120 kilómetros de ciclorruta, lo que ha generado una disputa política entre el alcalde actual respecto a lo que se implementó antes; él no le da importancia y relaciona el tema de la bicicleta como algo estético, pero es un tema de integridad física; aunque desde la Alcaldía han respondido institucionalmente, esa respuesta institucional no tiene el visto bueno en la cabeza del alcalde y, por lo tanto, no se implementa”, manifestó John.

Por otra parte, Juan Fernando Reyes Kuri, representante a la Cámara del Valle, le dijo a SEMANA: “Hay algo claro en esta Administración: a Ospina no le importan los ciclistas, mientras Maurice Armitage fortaleció la infraestructura ciclovial de Cali, lo que ha hecho Ospina es acabarla, dejar que la dañen y reducirla. No está cumpliendo su compromiso estipulado en el Plan de Desarrollo de construir 118 km de corredores viales para conductores de bicicleta, aún no lo amplían y, al contrario, llegan denuncias de que los está acortando”, afirmó.

Además, Reyes Kuri le hizo un llamado al alcalde Jorge Iván Ospina Gómez. “Transitar en Cali es una odisea y la bicicleta es una gran alternativa a la que no le dan oportunidades en esta Administración. El MIO colapsado, semáforos sin reparar y huecos por doquier. ¿Qué más quiere, alcalde?”, concluyó.

Por otra parte, John Freddy Bustos, ciudadano del grupo ‘Ciudadanía en Bicicleta’, le dijo a SEMANA que hay un derecho de petición dirigido al alcalde Jorge Iván Ospina, al secretario de Movilidad, William Vallejo, y a la subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial, María del Mar Solanilla, el cual tiene como asunto la preocupación por el reemplazo de bordillos de pacificadores viales y ciclo-infraestructura, y que aún no ha sido respondido.

“El motivo del presente es para manifestar la preocupación frente a las directrices del alcalde de Santiago de Cali frente a las medidas de pacificación de tráfico y dotación de ciclo-infraestructura, segregada según los lineamientos del manual de señalización vial y la guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. Adicionalmente, solicitar a ustedes los documentos que soportan el retiro de cada elemento de señalización, su estrategia de socialización, el modelo de gobernanza que plantean y el plan de restitución, esto con miras a evitar un detrimento en las condiciones materiales con las que cuentan ciclistas en la ciudad”, indica el documento.

Según John Freddy Bustos, estos son los hechos por los cuales piden respectiva documentación: