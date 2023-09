“Al tildarme de ‘candidato de los ricos’ o de ‘niño rico’ lo que haces es generar odio, actúas igualito que tu socio”: Eder responde fuertes críticas a Ortiz

El niño rico lleva meses atacándome porque no voy a debates. Así que esta mañana acepté ir a un cara a cara con él en la @WRadioColombia, pero se asustó, el miedo lo paralizó... 🤷🏻‍♂️



Ahí sí no fue igual de 'machito' que cuando me calumnia en las redes sociales o manda a poner… https://t.co/YvXeCagY0a