Alcalde de Cali anuncia millonaria recompensa para capturar a vándalos que atacaron estaciones del MÍO

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio a conocer este jueves, 9 de abril, que están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien entregue información que permita la captura de los responsables de destruir las estaciones del MIO.

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En medio de sus declaraciones, el mandatario rechazó este tipo de comportamientos que afectan los bienes públicos de la ciudad y recordó que este tipo de actuaciones tienen cárcel.

“No es aceptable que una absoluta minoría destruya los bienes públicos para hacerse oír o por la razón que sea. Esta administración ha respetado el derecho a la protesta pacífica que tenemos todos los colombianos, pero no aceptamos la protesta violenta. Hemos visto en otras ciudades, en Bogotá, donde personas que han destruido el transporte público… están en la cárcel", dijo Eder.

Asimismo, señaló que los responsables serán capturados y judicializados para que respondan por este tipo de hechos que afectan a miles de personas.

“…Vamos a proceder a judicializar a los responsables de este hecho. Ofrecemos recompensa de hasta veinte millones de pesos para poder identificar a las personas que vandalizaron esta estación Tequendama o la de Meléndez”, aseguró.

En total, fueron 8 las estaciones que fueron afectadas con grafitis, aunque Tequendama y Meléndez tuvieron daños de mayor consideración.

“Fueron ocho estaciones las afectadas, con grafiti; solo dos de ellas, Tequendama y Meléndez, tuvieron daños, pero que estemos claros, ya lo reparamos. Como pueden ver aquí, en Tequendama está funcionando la estación. Cuando esta extrema minoría destruye los bienes de los caleños, terminan impactando a miles de personas. Solo por esta estación pasan veinticuatro mil ciudadanos todos los días”, sostuvo.

De igual manera, dijo que los principales afectados por estos hechos son los ciudadanos que todos los días utilizan el sistema MIO.

“Por aquí pasan mujeres trabajadoras, por acá vienen abuelos que van al médico, por aquí pasan estudiantes de dieciséis y diecisiete años que van para el colegio. No es aceptable la violencia contra los bienes comunes, y vamos a actuar de manera contundente contra los responsables”, agregó.

El alcalde Eder calificó de cobardes a los encapuchados que realizaron estas manifestaciones y les dijo que la justicia los perseguirá para que paguen por estos hechos.

“Las personas encapuchadas son cobardes, por eso se tapan la cara, y por eso ofrecemos una recompensa de hasta veinte millones de pesos para identificar a los responsables por estos actos. Ya estamos metiendo las denuncias, hablando con las autoridades competentes para que actúen de la misma manera como se actuó contra ‘Epa Colombia’ en Bogotá. Esto lleva cárcel, destruir los bienes de los caleños lleva cárcel”, afirmó.

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En Cali, las autoridades se encuentran analizando videos de cámaras de seguridad, entre otros elementos, para poder expedir las órdenes de captura en contra de los responsables.