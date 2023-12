Choque entre Jorge Iván Ospina y Alejandro Eder por denuncia sobre “ola de contratos” para dejar funcionarios “amarrados” en Emcali

“Hago un llamado a los funcionarios y los colaboradores actuales de la Alcaldía a que no se presten para actos dudosos e inmorales. Ayúdenme a defender a Cali desde ya, a recuperar las instituciones para el pueblo. Hago un llamado también a la administración saliente a que actúe con sensatez y a que respete los derechos de los caleños ”, concluyó Alejando Eder en su denuncia pública.

“No actuaré frente a usted como me trataron a mí”: Jorge Iván Ospina le respondió a Alejando Eder

Ante las denuncias expuestas por Eder, el alcalde actual, Jorge Iván Ospina, no dudó en responder.

“ Señor alcalde Alejandro Eder, la campaña hace rato se agotó y usted es el elegido para asumir las riendas de nuestra ciudad a partir del 1 de enero del 2024 , nosotros entregamos en los términos que define la ley y cuando observamos una intención deshonesta e impropia de señalar algo no cierto lo informamos”, indicó Ospina.

Para empezar, Ospina aseveró que lo señalado por Eder de que Cali está “quebrada” no corresponde a la realidad. “Por ello en sendos informes publicados en medios nacionales y locales le mostramos la evidencia de una ciudad bien calificada y con superávit fiscal”, anotó.

Luego, se refirió puntualmente a las denuncias que pesan sobre Emcali: “NO es cierto que no se le ha entregado la información de Emcali, la misma se ha orientado como define la ley y cuando ha demandado ser ampliada así se ha realizado, y me uno a todos los que solicitan una auditoria fiscal a toda la entidad”.